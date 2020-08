GTA Online : du lourd en vue avec la grosse mise à jour du Pack Spécial Été, sa sortie imminente

Cette semaine, pas de mise à jour de contenu pour GTA Online, et pour cause : Rockstar Games prévoit du lourd pour la semaine prochaine. Il va en effet déployer le gros contenu estival promis il y a quelques jours dans le cadre du Pack Spécial Été. Au programme, des missions en coopération à bord d'un yacht de luxe, une douzaine de nouveaux véhicules, des modes Rivalités au Diamond Casino & Hôtel, de nouvelles Guerres Commerciales, des Courses d'Ultralégères inédites, et un éditeur pour concevoir les nôtres.

Voici ce qu'en dit Rockstar Games sur son site officiel, avant l'arrivée de ce contenu additionnel le 11 août sur PC, PS4 et Xbox One.

L'été est encore chaud dans le sud de San Andreas, alors profitez-en en vous adonnant aux nouvelles activités qui arrivent dans GTA Online la semaine prochaine. Entre d'intenses missions en coopération à lancer depuis votre yacht de luxe, des courses d'ultralégères palpitantes, de nombreux véhicules à découvrir et bien plus encore, vous trouverez forcément votre bonheur dans les nouveautés estivales de Los Santos.

Les propriétaires d'un yacht de luxe Galaxy pourront participer à de nouvelles missions, en solo ou avec jusqu'à trois compagnons de bord. Que vous préfériez faire de la plongée sous-marine ou vous offrir des escapades en haute mer les cheveux au vent, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer.

Entre deux transactions, les joueurs ambitieux et motorisés pourront gagner de belles récompenses dans les nouvelles guerres commerciales se déroulant dans des endroits surprenants. De plus, le Diamond Casino & Hôtel accueillera des modes rivalité sur son site.

Pendant ce temps, les sites web automobiles seront submergés par l'arrivée de plus d'une douzaine de nouveaux véhicules, dont des voitures à faire personnaliser chez Benny, des tout-terrain, des sportives à modifier et deux magnifiques ultralégères. Poussez-les dans leurs retranchements dans une nouvelle série de courses d'ultralégères, ou concevez votre propre circuit urbain grâce au nouvel éditeur de course d'ultralégères.

De plus, le pack Spécial Été à Los Santos s'accompagnera d'un certain nombre d'améliorations et de corrections générales à sa sortie le 11 août dans GTA Online, ainsi que d'évènements spéciaux et de bonus hebdomadaires tout au long des prochains mois.