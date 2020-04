GTA Online : GTA$ et RP triplés, Pegassi Tempesta et Guerre d'Arène à l'honneur avec le patch hebdomadaire

GTA Online continue ses mises à jour hebdomadaires, qui en ce moment capitalisent plutôt sur le contenu déjà établi au lieu d'en ajouter. La preuve : il n'y a toujours pas de véhicule inédit à se mettre sous la dent, juste la possibilité d'obtenir une Pegassi Tempesta par le biais de la Roue de la Fortune.

Sinon, les GTA$ et RP sont triplés en Épreuves d'Arène et Contre-la-Montre jusqu'au 8 avril, et simplement doublés pour les saisies de Premium Deluxe, et vous pouvez profiter de quelques réductions en lien avec le premier mode cité.

GTA V - Édition Premium 26,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 26,99€. Récompenses triplées dans les Épreuves d'arène Cette semaine, rendez-vous à South Los Santos et gagnez des GTA$ et RP triplés dans l'activité la plus célèbre de la Maze Bank Arena : les Épreuves d'arène. Dans Guerre d'arène, des concurrents doivent s'affronter dans neuf combats motorisés au volant de divers véhicules d'arène. Ces combats leur rapportent des points d'arène, qu'ils peuvent dépenser pour améliorer et modifier leurs machines de guerre depuis l'atelier de l'arène. Si vous cherchez encore vos marques dans ce passe-temps brutal, profitez de 50 % de réduction sur l'atelier de l'arène, qui vous permet d'entreposer et d'améliorer les véhicules disponibles sur le site ArenaWar.tv en jeu. Récompenses triplées Pour lancer un contre-la-montre, placez un repère sur le marqueur sur votre carte et rejoignez la zone d'activation violette. Descendez sous le temps à battre pour gagner des GTA$ et des RP triplés bien mérités toute la semaine. Contre-la-montre : Scierie

Contre-la-montre RC Bandito : La Fuente Blanca Récompenses doublées Faites un saut à la concession de Simeon à Pillbox Hill pour participer aux saisies de Premium Deluxe (disponibles dans les missions du menu Activités) et gagner des GTA$ et RP doublés. 60 % de réduction sur le Sasquatch d'arène Une fois votre atelier de l'arène opérationnel, vous aurez besoin de force brute, en d'autres termes : de véhicules d'arène. Cette semaine, les trois variantes du Sasquatch d'arène sont à -60 %. Faites votre choix entre le style anticipation visionnaire, le design apocalypse inquiétant, ou la version cauchemar intimidante. D'autres promotions vous attendent cette semaine : -50 % sur l'atelier de l'arène

-40 % sur le char d'assaut téléguidé Invasion pacifique

-60 % sur l'Ocelot Stromberg

-40 % sur la RC Bandito

-50 % sur la Grotti X80 Proto Les abonnés Twitch Prime qui associent leurs comptes Twitch et Rockstar Games Social Club peuvent bénéficier de 75 % de réduction sur toutes les variantes de la ZR380 d'arène et celles du MTL Cerberus d'arène. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.

