GTA Online : un énorme cargo aérien à l'honneur, GTA$ et RP triplés et plus avec le patch hebdomadaire

GTA Online se fait bien calme depuis la sortie de ses Épreuves de Course d'Ultralégères il y a quelques semaines. En ce moment, pas de nouveau véhicule avec les mises à jour hebdomadaires, juste des réductions sur ceux déjà existants.

Vous pourrez ainsi profiter d'une baisse de 60 % sur l'immense cargo aérien qu'est le Mammoth Avenger ces jours-ci, et pourquoi pas tenter votre chance à la Roue de la Fortune pour débloquer directement la Ubermacht Zion Classique. Sinon, pendant une semaine, les GTA$ et RP sont triplés en Guerre Motorisée, et plusieurs éléments sont en promotion.

60 % de réduction sur le Mammoth Avenger jusqu'au 1er avril chez Warstock Cache & Carry

Vous êtes globalement satisfait des braquages de la fin du monde que vous préparez dans votre complexe souterrain, mais au fond, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose.

Alors que dites-vous d'une forteresse volante, d'un laboratoire d'armes expérimentales aérien et d'un engin capable d'infliger des dégâts collatéraux mortels, équipé d'une tourelle, doté d'un système de décollage vertical et qui se pilote presque tout seul ? L'Avenger est encore bien plus que tout ça. Cette semaine, procurez-vous-le à -60 %.

GTA$ et RP triplés dans Guerre motorisée du 26 mars au 1er avril

Rejoignez l'action avec rien d'autre qu'un parachute et un pistolet dans Guerre motorisée, où des équipes doivent se battre pour leur survie dans une zone de jeu qui ne cesse de rétrécir.

Gardez la tête froide malgré toute cette agitation et faites partie de l'équipe survivante pour obtenir la récompense ultime : le triple de GTA$.

L'Ubermacht Zion classique sur le podium du 26 mars au 1er avril, et également disponible chez Southern San Andreas Super Autos

La nostalgie des années 80 vous attend sur la route, et c'est l'essence même de la Zion classique d'Ubermacht.

Enveloppée de façon indécente dans un motif Ubermacht présomptueux, la Zion classique trône sur le podium du Diamond jusqu'au 1er avril.

Promotions

Si vous cherchez un moyen sûr et efficace de blanchir votre argent, il vaut mieux investir dans des propriétés et des véhicules. Et justement, vous pourrez profiter de réductions cette semaine, notamment sur les complexes et leurs modifications, ainsi que sur une sélection de voitures, un char, un véhicule aérien et le jet pack. Découvrez la liste exhaustive ci-dessous.

-50 % sur les complexes

-60 % sur les modifications des complexes

-60 % sur l'atelier de véhicules armés de l'Avenger

-50 % sur le TM-02 Khanjali

-50 % sur le Mammoth Thruster

-50 % sur la Dewbauchee Vagner

-60 % sur l'Annis Elegy rétro custom

Bonus et avantages Twitch Prime

En plus d'une réduction supplémentaire de 10 % sur les articles en promotion ci-dessus, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club pourront profiter d'un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay, ainsi que de 80 % de réduction sur le bureau de la Maze Bank, branche ouest et sur la boîte de nuit de Mission Row. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.