GTA Online : le casino à l’honneur cette semaine, faisons le point !

Alors que tous les joueurs du monde entier attendant de nouvelles informations sur GTA VI, les folies en ligne de Grand Theft Auto V continuent d’amuser la communauté. En effet, il y a un brin de nouveauté dans GTA Online puisque, cette semaine, l’univers des casinos est à l’honneur. Le site officiel livre donc énormément de détails sur cette expérience du moment. Au programme ? Des défis, des braquages et des dollars à récupérer ! Entrez donc dans ce monde du casino online et recevez tout un tas de récompenses.

Pour le coup, laissons la parole à la firme !

Contrecarrez les ambitions des Duggan de mettre la main sur le Diamond Casino & Hôtel dans les missions de l'histoire du casino pour empocher des récompenses triplées cette semaine. Les propriétaires de suite classique peuvent accéder aux missions de l'histoire du casino depuis le bureau de Mme Baker dans le casino ou via la section Activités du menu Pause (une fois qu'elles ont toutes été terminées).

À propos de Mme Baker, appelez-la et demandez-lui des jobs du casino cette semaine. Vous pourrez aider le casino à s'occuper de ses clients ou à récupérer des biens en tout genre, entre autres missions. Ces jobs du casino vous vaudront également des GTA$ et RP triplés jusqu'au 29 novembre.

En parallèle, repérer les lieux et forcer la chambre forte dans le Braquage du Diamond Casino sera particulièrement profitable cette semaine, puisque les chances de tomber sur des pierres précieuses sont boostées (et encore plus pour les abonnés à GTA+). Les joueurs qui réussissent la phase finale du Braquage du Diamond Casino repartiront également avec le gilet d'intervention Diamond en cadeau.

Les employés de la caisse du casino ont décidé de célébrer Thanksgiving en offrant trois fois plus de jetons par jour, toute la semaine. Les jetons peuvent être utilisés au magasin du casino ou pour jouer et, pour ceux qui arrivent à résister à la tentation du jeu, ils peuvent être échangés contre des GTA$ à un taux de 1 contre 1.

Dernière semaine du défi Sprunk et eCola

Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite du défi Sprunk et eCola, attention à la crise de foie. Si la communauté parvient à consommer 100 millions de canettes de Sprunk et d'eCola d'ici le 29 novembre, tous les joueurs remporteront la magnifique combinaison Sprunk x eCola, une paire de plaques personnalisées Sprunk et eCola (une par marque) et le motif Sprunk x eCola pour le Mammoth F-160 Raiju (à -25 %, cette semaine), distribués avec la mise à jour hivernale de GTA Online.



Mission accomplie dans le défi Un scénario de fin du monde

On a évité le pire : en l'espace de sept jours, la communauté de GTA Online est parvenue à éviter une catastrophe mondiale en réussissant l'acte III du Braquage de la fin du monde et en empochant un butin total de plus de 500 milliards de GTA$. Pour célébrer cet exploit monumental, tous les joueurs recevront un motif spécial pour la mythique Pegassi Zentorno (supersportive), qui sera livré avec la prochaine mise à jour de GTA Online.

GTA$ et RP triplés dans Des balises sous les yeux (remix)

"Au vainqueur le butin", comme on dit dans Des balises sous les yeux (remix). Cette course voit un pilote affronter tout un tas d'adversaires pour être le premier à atteindre tous les points de passage. Alors que le mode classique mettait en avant la superbe Issi classique (compacte), cette version vise un chaos maximal avec une gamme de véhicules de choix et offrira des récompenses triplées toute la semaine.

GTA$ doublés dans les braquages de fourgons blindés

Los Santos ne manque pas de fourgons lourdement blindés remplis de biens inestimables. Attaquez-les et repoussez vos adversaires pour repartir avec un joli butin dans les braquages de fourgons blindés, qui offriront des récompenses doublées jusqu'au 29 novembre.



Showroom de Premium Deluxe Motorsport

Allez rendre visite à Simeon Yetarian au showroom de Premium Deluxe Motorsport pour écouter son argumentaire de vente sur les dernières nouveautés de son catalogue de véhicules. Vous pouvez aussi gagner du temps en regardant leurs stats directement :

Pegassi Toreador (sportive classique)

Överflöd Zeno (supersportive)

Pegassi Ignus (supersportive)

Karin Sultan RS classique (sportive) ornée du motif Course Karin, rose

Bravado Hotring Hellfire (sportive)



Showroom de Luxury Autos

Profitez d'une expérience de shopping supérieure dans le showroom de Luxury Autos de Rockford Hills et admirez les deux véhicules disponibles cette semaine : l'Överflöd Tyrant (supersportive) et la Grotti Itali RSX (sportive).

Cette semaine sur le podium de la roue de la fortune et autres offres de véhicules

Il y a toujours de nouveaux cadeaux au Diamond Casino & Hôtel, et la roue de la fortune en est l'exemple parfait. Lancez-la pour tenter de repartir avec le gros lot de la semaine : l'Übermacht Rhinehart (berline).

Rendez-vous sur la piste d'essai du salon auto de LS pour passer derrière le volant du Dinka Verus (tout-terrain), de la Vapid Retinue (sportive classique) et de l'Ocelot Swinger (sportive classique) et évaluer leur maniabilité dans les contre-la-montre, les ruées et les tours de piste improvisés. Terminez sur le podium des Épreuves du salon auto de LS trois jours d'affilée pour repartir avec l'Annis Remus (sportive).

Seulement sur PS5 et Xbox Series X|S, le véhicule de test premium de la semaine n'est autre que la puissante Bravado Buffalo EVX (grosse cylindrée), customisée pour la rendre encore plus rapide et intimidante. Mettez votre talent à l'épreuve entre North Chumash et Palomino Highlands dans le contre-la-montre d'HSW de cette semaine.