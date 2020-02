GTA Online en mode Formule 1 avec la grosse mise à jour Épreuves de Course d'Ultralégères

Certains chanceux ont pu débloquer la Progen PR4 dès la semaine dernière grâce à la roue à tourner au casino. Mais comme promis par Rockstar Games, elle n'était qu'un avant-goût de la suite des évènements de GTA Online.

Une nouvelle grosse mise à jour vient d'être déployée dans le jeu en ligne de Grand Theft Auto V, ajoutant les Épreuves de Course d'Ultralégères. Il s'agit ni plus ni moins d'une relecture des courses de Formule 1 et consorts, avec sept circuits à parcourir en espérant être en pôle position au terme de la bataille. Il y aura une vraie dimension stratégique dans ces épreuves, alors que nous pourrons choisir nos pneus, moteurs, spoilers et plus encore lors de nos passages à Los Santos Customs, mais aussi gérer notre tactique de course avec des passages au stand ou non.

La Progen PR4 peut donc être utilisée dans le cadre de ce mode, tout comme la nouvelle Ocelot R88, dotée de caractéristiques similaires en accélération, vitesse de pointe, freinage, traction et freinage : à vous de modifier vos bolides pour les améliorer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Des images des Épreuves de Course d'Ultralégères et des monoplaces sont visibles en page suivante.