GTA Online : citadine, voiture ultralégère, récompenses doublées et plus avec le patch hebdomadaire

À chaque semaine ses nouvelles bagnoles pour GTA Online ! Cette fois, ce ne sont pas un, mais deux bolides qui sont mis en lumière dans le mode multijoueur de Grand Theft Auto V. La citadine Blista Kanjo peut être achetée chez Southern San Andreas Super Autos, tandis que la Progen PR4 est à gagner en faisant tourner la roue du casino. Elle pourra d'ailleurs bientôt être utilisée dans le cadre des Épreuves de Course d'Ultralégères, une nouvelle discipline disponible à compter du 27 février.

Sinon, le patch hebdomadaire double les récompenses en mode Survie, et donne accès à une variété de promotions sur les propriétés, armes et véhicules.

Vous avez bien lu : faites tourner la roue de la fortune cette semaine pour tenter d'obtenir la Progen PR4 et son élégant motif Redwood rouge et blanc, une semaine avant qu'elle ne soit disponible chez Legendary Motorsport.

RÉCOMPENSES DOUBLÉES DANS LES SURVIES DE GTA ONLINE AINSI QUE DES BONUS DANS LES MISSIONS DE MARCHANDISES SPÉCIALES, LE TEE-SHIRT DINKA GRATUIT ET PLUS

Cette semaine, repoussez vos limites dans les survies pour repartir avec des récompenses doublées.

Ou alors, si vous avez un entrepôt plein d'invendus et que vous souhaitez écouler votre contrebande, vous serez heureux d'apprendre que les missions de vente de marchandises spéciales rapportent le double de GTA$ et de RP.

Si vous recherchez quelque chose de plus structuré, l'application SecuroServ de votre iFruit regorge d'offres pour toute la hiérarchie, dont des GTA$ et RP doublés dans les missions et défis de gros bonnet et des salaires doublés pour les partenaires et gardes du corps.

Débloquez le tee-shirt Dinka

Avis aux amateurs de voitures à hayon qui apprécient la Dinka Blista Kanjo : jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour récupérer le tee-shirt Dinka gratuitement.

Réductions et récompenses

Équilibrer son budget n'est pas une mince affaire, mais c'est indispensable pour ceux qui veulent devenir des génies du crime. Pour économiser de l'argent dans GTA Online cette semaine, rien de plus simple : profitez des réductions listées ci-dessous sur des propriétés, des yachts, des véhicules blindés, des munitions et plus. Et si vous passez par le Diamond Casino & Hôtel, faites tourner la roue de la fortune pour tenter de repartir avec le grand prix de la semaine, l'ultralégère Progen PR4.

Propriétés :

-40 % sur les bureaux, leurs extensions et améliorations

-40 % sur les garages de fonction, leurs extensions et leurs rénovations

-35 % sur les entrepôts de marchandises spéciales, leurs extensions et leurs améliorations

-35 % sur les garages

-40 % sur les QG de motards, leurs extensions et améliorations

Véhicules :

-40 % sur la Pegassi Zentorno

-40 % sur la Pegassi Oppressor

-35 % sur le HVY Insurgent

-35 % sur le TM-02 Khanjali

-35 % sur la Kuruma blindée

-35 % sur le B-11 Strikeforce

-40 % sur tous les yachts

-40 % sur le Buckingham Luxor

-40 % sur le Buckingham Luxor Deluxe

-40 % sur la Grotti X80 Proto

-40 % sur la Cheval Taipan

Armes et munitions :

-35 % sur toutes les munitions

-40 % sur les fusils à pompe

-40 % sur les armes lourdes

-40 % sur les projectiles

Si vous avez associé vos comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club, vous pouvez toujours recevoir un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay dans les 72 heures qui suivent son achat. De plus, vous pouvez profiter de 35 % de réduction sur le camion de pompiers et le 4x4 de garde-côte, ainsi que de 10 % de réduction supplémentaire sur tous les articles en promotion listés ci-dessus.