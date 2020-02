GTA Online : bolide de circuit, récompenses doublées, tee-shirt et champagne gratuits pour la mise à jour spéciale Saint-Valentin

Non, vous n'allez pas encore avoir droit à 1 000 000 GTA$ en bonus cette fois dans GTA Online, l'opération étalée sur deux semaines étant désormais terminée.

Le patch hebdomadaire ajoute cependant un véhicule supplémentaire comme à l'accoutumée, à savoir la puissante Dinka Sugoi, pensée pour les circuits. Rockstar Games a sinon décidé de faire plaisir aux joueurs pour la Saint-Valentin, en augmentant de 50 % les gains de la mission du Braquage du Diamond Casino, doublant les récompenses des braquages Casse de la Fleeca, Sortie de Prison et Capital de Départ, mais aussi celles de certaines activités, et en multipliant également les revenus de notre boîte de nuit par deux. D'ailleurs, faites-vous plaisir : jusqu'à jeudi prochain, le champagne est gratuit, tout comme le tee-shirt Albany à récupérer en se connectant avant le 19 février.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE DINKA SUGOI

Il suffit d'un battement de cils pour tout manquer. La Dinka Sugoi est prête à rejoindre les circuits en laissant derrière elle un sillon destructeur. Que ce soit sur la piste ou dans la rue, conduire cette merveille c'est prouver au monde entier que vous faites partie de l'élite du style.

DES DIAMANTS POUR LA SAINT-VALENTIN DANS GTA ONLINE AINSI QUE LES EXCLUSIVITÉS DE LA SAINT-VALENTIN, DES PROMOTIONS ET PLUS

En cette Saint-Valentin, permettez-nous de vous rappeler que votre moitié veut certainement des diamants, et rien d'autre. Rassurez-vous : apparemment, la chambre forte du Diamond Casino & Hôtel en attend une impressionnante cargaison. Avec votre équipe, vous pourrez donc gagner gros, jusqu'à 50 % de plus que votre butin de billets verts habituel si vous réussissez le Braquage du Diamond Casino. En revanche, si par la suite vous retentez de forcer la chambre forte du Diamond, vous aurez moins de chances de tomber sur des diamants.

Et en parlant de braquages, le Casse de la Fleeca, Sortie de prison et Capital de départ rapportent tous des récompenses doublées cette semaine aussi, de quoi diversifier vos sources de revenus.

L'amour est dans l'air à Los Santos, et vous avez plein de contenu spécial à explorer pour la Saint-Valentin. Trouvez votre moitié et partagez votre vie dans À la vie à l'amor, qui rapporte des récompenses doublées toute la semaine. D'autres modes rivalité, dont Défense offensive, Hasta La Vista et Aurore et damnation octroient également des GTA$ et RP doublés.

Si vous voulez vous mettre dans l'ambiance, faites péter le champagne ! Profitez-en, c'est gratuit toute la semaine. Et ne vous inquiétez pas pour vos finances : les revenus de la boîte de nuit sont doublés cette semaine.

TEE-SHIRT ALBANY

Les meilleures choses dans la vie sont fabriquées aux États-Unis, et Albany ne fait pas exception à la règle. Jouez à GTA Online à tout moment d'ici le 19 février pour recevoir un tee-shirt Albany gratuit et arborer fièrement un symbole du rêve américain.

LA ROUE DE LA FORTUNE

Vous regrettez l'époque où les costumes étaient croisés et les gangsters sévissaient dans les rues ? Alors, arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et faites tourner la roue de la fortune. Non seulement vous pourrez gagner des GTA$, des RP, des vêtements et plus, mais vous aurez aussi une chance de repartir avec l'Albany Roosevelt Valor, la limousine classique équipée des options préférées de la mafia.

RÉDUCTIONS ET RÉCOMPENSES

Afin de célébrer la saison de l'amour, profitez de 30 % de réduction sur tous les vêtements de la Saint-Valentin et achetez de beaux pulls assortis pour vous et votre moitié. Ne manquez pas non plus des tonnes de réductions sur des véhicules, des propriétés et des armes, ça peut toujours servir. Découvrez la liste exhaustive ci-dessous.

Véhicules

-30 % sur l'Albany Roosevelt



-30 % sur l'Albany Roosevelt Valor



-30 % sur l'Albany Primo custom



-30 % sur la Vapid Hustler



-40 % sur l'Ocelot Stromberg



-40 % sur l'Ocelot Swinger



-40 % sur l'Ocelot Penetrator



-40 % sur l'Ocelot Ardent



-35 % sur l'Overflod Tyrant



-35 % sur l'Overflod Entity XXR



-35 % sur la Dewbauchee Vagner



-35 % sur la Dewbauchee Rapid GT classique



-35 % sur la Dewbauchee Specter



-35 % sur la Dewbauchee Seven-70



-35 % sur la Pfister Comet SR



-35 % sur la Pfister Neon



-40 % sur le bus de festival

Propriétés

-35 % sur les complexes, leurs extensions et améliorations



-35 % sur les appartements de luxe



-35 % sur les boîtes de nuit, leurs extensions et améliorations



-35 % sur le Terrorbyte, ses extensions et améliorations

Armes

-40 % sur les mitraillettes



-40 % sur les fusils d'assaut



-40 % sur les fusils de précision

En plus d'une réduction supplémentaire de 10 % sur les promotions listées ci-dessus, les joueurs de GTA Online qui ont associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Twitch Prime peuvent toujours recevoir un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay dans les 72 heures qui suivent son achat, et profiter de 35 % de réduction sur le camion de pompiers et le 4x4 de garde-côte. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.