GTA Online : encore 1 000 000 GTA$ offerts, un beau bolide et des GTA$ et RP doublés avec le patch hebdomadaire

Votre porte-monnaie virtuel va encore grossir dans GTA Online cette semaine, grâce à la suite du bonus spécial pour remercier la communauté de son affluence en décembre dernier.

En vous connectant au jeu en ligne entre le 6 et le 13 février, vous pouvez encore récupérer 1 000 000 GTA$ sans effort ! Le patch hebdomadaire ajoute sinon un gros bolide façon hot rod avec la Declasse Yosemite, des GTA$ et RP doublés dans certains modes, et des promotions sur une large gamme de véhicules et d'améliorations.

GTA V - Édition Premium 19,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,99€. LA DECLASSE YOSEMITE DRIFT - UNE NOUVELLE GROSSE CYLINDRÉE MAINTENANT DISPONIBLE Vous avez customisé votre Yosemite précédente pour qu'elle ressemble à un trou dans la couche d'ozone sur quatre roues avec un magnifique motif de flammes et un moteur chromé, et vous pensiez avoir atteint le comble du ridicule ? Vous n'avez pas tout vu. La Declasse Yosemite drift transforme un pick-up tout ce qu'il y a de plus classique en une créature cauchemardesque avide d'asphalte. Lorsque vous déboulez sur le circuit, les autres pilotes tremblent derrière leur volant. En ville, vous allez décrocher des mâchoires d'effarement. RÉCOMPENSES DOUBLÉES DANS DES MODES DE COURSE ET DANS LES CONTRE-LA-MONTRE RC BANDITO

AINSI QUE DES PROMOTIONS SUR DES VÉHICULES PUISSANTS ET PLUS ENCORE

GTA$ ET RP DOUBLÉS DANS TOUTES LES COURSES CASSE-COU CRÉÉES PAR ROCKSTAR, TOUTES LES ÉPREUVES ON TRACE À SAN ANDREAS ET TOUS LES CONTRE-LA-MONTRE RC BANDITO Cette semaine à Los Santos, les joueurs qui ont un penchant pour l'adrénaline et la compétition peuvent gagner des récompenses doublées dans divers modes de course à sensations fortes. Si vous voulez vous salir les mains, rejoignez le monde des capitalistes impitoyables sur le marché noir : les guerres commerciales rapportent toutes des GTA$ et RP doublés jusqu'au 12 février. LA ROUE DE LA FORTUNE Et en parlant de capitalisme débridé, faites tourner la roue de la fortune du Diamond Casino & Hôtel et tentez de gagner des GTA$, des RP, des vêtements ou le grand prix de la semaine : la Grotti Furia, une supersportive italienne deux portes si élégantes qu'elle pourrait transformer vos nouilles en pâtes et votre café en un double expresso corsé.

Pour vous mettre dans l'ambiance de la saison des courses à Los Santos, nous avons le plaisir de vous proposer des réductions sur les garages, une sélection de véhicules puissants et des options de personnalisation. Découvrez la liste exhaustive ci-dessous. -35 % sur la Principe Deveste Eight

-35 % sur l'Annis S80RR

-35 % sur l'Annis RE-7B

-35 % sur la Truffade Thrax

-35 % sur la Grotti Itali GTO

-40 % sur la Progen GP1

-40 % sur l'Emperor ETR1

-40 % sur la Vapid GB200

-40 % sur la Declasse Hotring Sabre

-40 % sur l'Obey Omnis

-40 % sur les motifs

-40 % sur les freins et améliorations de pilotage

-40 % sur les améliorations moteurs

-40 % sur les turbos

-40 % sur les transmissions

-40 % sur les suspensions

-35 % sur tous les garages En plus d'une réduction supplémentaire de 10 % sur les promotions listées ci-dessus, les membres Twitch Prime qui ont associé leurs comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club recevront un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay dans les 72 heures qui suivent son achat, et pourront profiter de 80 % de réduction sur le Buckingham Pyro et le char Rhino.