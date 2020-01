GTA Online bat encore des records de fréquentation, 2 000 000 GTA$ offerts en bonus et des surprises pour 2020 !

Cela fait maintenant plus de six ans que Grand Theft Auto V a vu le jour, et il continue à faire vivre sa communauté remuante avec des mises à jour. Elle le lui rend bien, car boostée par l'ouverture du Diamond Casino & Hôtel cet été, GTA Online avait battu des records de fréquentation, en simultané comme sur la durée.



Fort de ce nouvel élan et de la sortie du Braquage du Diamond Casino en décembre, il a fait encore mieux ce mois-là en dépassant à nouveau son meilleur nombre de joueurs mensuel. Rockstar Games est ravi de cette nouvelle, et tient à remercier les joueurs avec un beau cadeau : 2 000 000 GTA$ à récupérer gratuitement ! Pour les obtenir, il suffit de se connecter une première fois entre le 30 janvier et le 5 février pour récupérer 1 000 000 GTA$ ensuite, et réitérer l'opération entre le 6 et le 12 février pour remporter le reste des gains.

MERCI

Nous souhaitons remercier l'ensemble de notre communauté et les incroyables joueurs qui ont battu des records lors des fêtes, aussi bien pour Grand Theft Auto Online que pour Red Dead Online. À tous nos amis braqueurs, casse-cou et pilotes de GTA Online, ainsi qu'aux distillateurs clandestins, chasseurs de primes, marchands et collectionneurs de Red Dead Online, sans oublier les joueurs qui ont erré, se sont promenés et ont créé leurs propres aventures dans nos deux mondes : nous vous remercions de nous avoir aidé à constituer l'une des meilleures communautés du jeu vidéo.

Grâce à vous tous, Grand Theft Auto Online entre dans sa septième année, plus populaire que jamais. Après un nombre moyen de joueurs quotidiens, hebdomadaires et mensuels record en juillet et en août, suite à l'ouverture du Diamond Casino & Hôtel, l'arrivée du Braquage du Diamond Casino en décembre a permis d'aller encore plus loin : jamais nous n'avions enregistré autant de joueurs avant ces fêtes de fin d'année. Les sorties consécutives de ces deux mises à jour colossales (les plus vastes de GTA Online à ce jour) ont également fait de décembre 2019 notre mois le plus important en termes de nombre de joueurs.

Nous souhaitons également dire un grand merci à tous les YouTubeurs sur GTAV qui ont joué, créé et commenté tout au long de l'année. 2019 a été la meilleure année pour GTAV au niveau des vues sur YouTube (la période allant du 30 décembre au 5 janvier étant notre meilleure semaine à ce jour), tandis que les vidéos sur GTA V ont également battu un nouveau record de likes et de commentaires pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020. De quoi commencer l'année en grande pompe ! Il est bon de voir tant de créateurs talentueux, qui inspirent et divertissent, partager avec le monde entier tout le plaisir et les possibilités offertes par nos jeux.

NOUVELLES RÉCOMPENSES ET BONUS

Pour célébrer ces exploits, nous vous offrons d'énormes bonus dans les deux jeux :

GTA Online vous offrira jusqu'à 2 000 000 GTA$ bonus, du jamais vu. À partir du 30 janvier, vous pouvez gagner 1 000 000 GTA$ simplement en jouant d'ici le 5 février, et vous pourrez ensuite remporter 1 000 000 GTA$ supplémentaires en vous connectant entre le 6 et le 12 février.

À VENIR

Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises pour 2020 ! Dans GTA Online, vous pourrez découvrir les Épreuves de courses d'ultralégères et leur tout nouveau type de véhicules. Chaque seconde compte sur ces circuits intenses et rapides aux virages serrés, et vous devrez choisir vos pneus et organiser vos arrêts aux stands avec soin. En outre, attendez-vous à de vastes mises à jour et à quelques surprises au cours de l'année.