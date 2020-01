GTA Online : un buggy tout-terrain, des GTA$ et RP doublés et plus encore avec le patch hebdomadaire

Après plus de cinq ans d'existence, GTA Online tient toujours la marée grâce à sa communauté omniprésente.

Rockstar Games le lui rend bien, avec des mises à jour hebdomadaires semblables à celle qui vient d'être diffusée. Au programme, un nouveau véhicule sous la forme d'un buggy tout-terrain, des GTA$ et RP doublés en Sauts au But Groupés, ou encore des promotions sur une variété d'armes et véhicules.

Nagasaki Outlaw

Imaginez-vous vivre à l'état pur, revenir à la vie sauvage et à l'essentiel de la conduite, sans être dérangé par ces concepts modernes et vulgaires qu'on appelle des « routes » et des « mesures de sécurité ». Rien que vous, le vent, la boue, la pluie, les coups de soleil, les engelures, les insectes...

C'est le luxe que vous offre la Nagasaki Outlaw, maintenant disponible chez Southern San Andreas Super Autos.

Récompenses doublées dans Sauts au But Groupés

Il y a plein de façons de déterminer qui est le meilleur pilote, mais une seule d'entre elles nécessite de lancer une grosse cylindrée depuis une rampe et d'essayer de la faire atterrir au centre d'une cible lointaine sur une minuscule plateforme, à l'aide de votre seul bon sens et d'un parachute. Eh oui : Sauts au but groupés rapporte des GTA$ et RP doublés toute la semaine. Attachez votre ceinture.

La Roue de la Fortune

Le grand prix de la semaine est la supersportive Progen Emerus personnalisée, ornée du motif Hexagones, bleu.

Promotions et récompenses

Cette semaine, bénéficiez d'un traitement de faveur au Diamond en achetant une suite avec terrasse classique, et profitez de réductions explosives dans tous les magasins Ammu-Nation et dans d'autres boutiques du sud de San Andreas :

PROPRIÉTÉS ET AMÉLIORATIONS

-25 % sur la suite avec terrasse classique

-25 % sur les améliorations de la suite avec terrasse

-25 % sur les décorations de la suite avec terrasse

-40 % sur le centre d'opérations mobile

VÉHICULES

-40 % sur le TM-02 Khanjali

-40 % sur le HVY Scarab apocalypse

-40 % sur le HVY Scarab anticipation

-40 % sur le HVY Scarab cauchemar

-40 % sur le HVY Chernobog

-40 % sur le B-11 Strikeforce

-40 % sur le P-996 Lazer

-40 % sur le Mammoth Hydra

-40 % sur le buggy rampe BF

AMMU-NATION

-40 % sur toutes les armes d'Ammu-Nation

-40 % sur les transformations en armes Mk II

Si vous avez associé vos comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club, vous pouvez toujours recevoir un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay dans les 72 heures qui suivent son achat. De plus, cette semaine seulement, vous pourrez bénéficier de -60 % sur toutes les variantes d'arène du Bravado Sasquatch, de -50 % sur la RC Bandito, ainsi que de 10 % de réduction supplémentaire sur tous les articles en promotion listés ci-dessus. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.