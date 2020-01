GTA Online : une voiture de rallye, un bonus de GTA$ et plus avec la mise à jour de la semaine

Les joueurs de GTA Online le savent bien : une mise à jour hebdomadaire n'en serait pas une sans sa nouvelle voiture.

Cette fois, c'est la Karin Sultan Classique, une voiture de rallye qui n'a rien à envier aux Subaru, que vous pouvez acheter dans la boutique Southern San Andreas Super Autos. Le patch fait sinon dans du très classique, avec un bonus de 25 % sur les GTA$ pour les missions de la phase finale du Braquage du Diamond Casino, une Karin Everon à débloquer en ayant de la chance dans le casino, et des promotions à gogo.

Karin Sultan Classique

Prosternez-vous devant la véritable reine des voitures classiques. La sportive Karin Sultan classique est le bolide de rallye idéal. Si vous possédez un arsenal complet et un casier judiciaire, le trône est à vous.

La Karin Sultan classique est maintenant disponible chez Southern San Andreas Super Autos.

Bonus et récompenses

Tous les goûts sont dans la nature, c'est bien connu. Il y a ceux qui aiment le son du vent tandis qu'ils roulent à pleins gaz sur l'autoroute, et il y a ceux qui préfèrent le doux chant d'une mitrailleuse qui canarde à tout va. Nous, on n'est pas là pour juger. Et comme il en faut pour tous les goûts, les récompenses sont doublées dans les conquêtes et les courses terrestres créées par Rockstar. Comme ça, chacun y trouvera son compte.

Si vous êtes toujours en phase de repérage, vous serez heureux d'apprendre que la phase finale du Braquage du Diamond Casino offre 25 % de GTA$ supplémentaires et que, dans le même temps, la part du butin de l'équipe de soutien est réduite de 50 %. Avec tout ça, vous pourrez enfin remplir votre baignoire de billets.

La roue de la fortune

N'oubliez pas de faire tourner la roue de la fortune du Diamond Casino & Hôtel chaque jour pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et plus. Cette semaine, vous avez la possibilité de gagner un Karin Everon paré du motif Harsh Souls. Oui oui, avec le crâne, les flammes et tout et tout.

Promotions

Une entreprise criminelle, c'est comme une grosse machine : pour qu'elle fonctionne, il faut s'assurer que toutes les petites pièces soient bien huilées. Et pour ce faire, il faut savoir budgétiser. N'importe quel comptable vous le dira. Alors cette semaine, profitez de 50 % de réduction dans les missions de préparation du Braquage du Casino. Et du côté des locaux, profitez de 25 % de réduction sur les salles et bornes d'arcade et les améliorations.

De plus, les véhicules suivants sont en promotion pour une durée limitée :

-35 % sur la Bravado Gauntlet Hellfire

-25 % sur la Lampadati Komoda

-25 % sur le Maxwell Vagrant

-25 % sur la Vapid Retinue Mk II

-25 % sur la camionnette Bugstars

-25 % sur le Boxville LS Water & Power

-40 % sur la Grotti Turismo classique

-40 % sur le Lampadati Novak

-35 % sur la Benefactor Schlagen GT

-40 % sur la Pegassi Osiris

-40 % sur l'Ocelot XA-21

Les membres Twitch Prime qui ont associé leurs comptes Twitch et Rockstar Games Social Club recevront un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay dans les 72 heures qui suivent son achat, et pourront bénéficier de -50 % sur l'atelier de l'arène et ses extensions, ainsi que de 10 % de réduction supplémentaire sur les promotions en cours listées ci-dessus. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.