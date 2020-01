GTA Online : voiture électrique, tee-shirt artistique et bonus avec la mise à jour de la semaine

GTA Online ne pourra pas frapper aussi fort qu'avec le Braquage du Diamond Casino toutes les semaines, mais il continue tout de même de proposer du contenu hebdomadaire à sa communauté.

À compter d'aujourd'hui, les adeptes du multijoueur de GTA V peuvent s'offrir une voiture électrique d'exception avec l'Overflod Imorgon, débloquer des vêtements et accessoires s'ils possèdent la statue de Chien jaune à collerette, obtenir des récompenses doublées dans certains modes et des réductions en tout genre.

Overflod Imorgon

Vous avez envisagé de passer à l'électrique ? Bien sûr que non. C'est déjà trop compliqué de recycler votre canette d'eCola. Heureusement, l'Imorgon est le pur-sang des véhicules électriques. Maintenant, vous pouvez conduire une merveille révolutionnaire, tout en prétendant que vous faites ça par conscience environnementale. Acquérir une formidable sportive est bien le moins que vous puissiez faire. De rien, Mère Nature. L' Overflod Imorgon est désormais disponible chez Legendary Motorsport.

Vénérez la collerette

Est-ce de l'art ? Est-ce une mode ? Mieux encore : et si c'était les deux ? Avec la mise à jour du Braquage du Diamond Casino, les joueurs en possession de la statue Chien jaune à collerette bénéficient d'un accès anticipé à toute une série de marchandises de la nouvelle marque aussi populaire qu'énigmatique, dont deux t-shirts chien à collerette, une chaîne et une paire de mocassins.

Récompenses doublées

Imaginez un peu la scène : la Maze Bank Arena jonchée de débris et de carcasses métalliques. Vous faites vrombir le moteur surpuissant de votre bolide alors qu'une délicieuse odeur d'essence vous chatouille les narines. La bonne nouvelle, c'est que les récompenses sont doublées dans toutes les Épreuves d'arène, y compris les modes explosifs tels que Carnage, Guerre de drapeaux, Décompte à rendre et Ballon explosif. La mauvaise, c'est que votre odorat ne s'en remettra probablement jamais.

Les joueurs peuvent également remporter le double de GTA$ et de RP dans Résurrection, le mode rivalité dans lequel éliminer vos adversaires permet de réanimer vos camarades tombés au combat. Ce qui signifie que pour gagner, vous n'avez pas d'autre choix que d'éradiquer toute l'équipe adverse avant qu'elle ne revienne d'entre les morts.

Profitez également de gains doublés dans les missions de contact cette semaine, en répondant aux messages reçus sur votre iFruit ou en les lançant depuis la page Activités du menu En ligne.

La roue de la fortune

Faites un saut dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et faites tourner la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et bien plus. Cette semaine, le gros lot est constitué de l'Obey 8F Drafter, au motif baroque Val-de-Grâce. De quoi faire tourner bien des têtes quand vous traverserez les quartiers résidentiels pied au plancher.

Réductions

Quand on se lance dans les affaires, légales ou non, la clé de la réussite réside dans une budgétisation et une comptabilité irréprochable. Il n'y a pas de petites économies, alors profitez de la myriade de promotions qui vous attendent dans GTA Online cette semaine :

-35 % sur l'Obey 8F Drafter (sportive)

-40 % sur les améliorations du Terrorbyte

-40 % sur les rénovations du C.O.M.

-40 % sur les rénovations de l'Avenger

-40 % sur les améliorations de complexe (à l'exception du canon orbital)

-40 % sur les rénovations des bureaux

-40 % sur les garages de fonction, leurs extensions et leurs rénovations

-40 % sur l'entrepôt de marchandises spéciales, ses extensions et ses rénovations

-40 % sur les lieux de production de motards

-40 % sur les rénovations des QG des clubs de motards

-40 % sur l'atelier de customisation des QG des clubs de motards

-40 % sur les bunkers, leurs rénovations et leurs extensions

-40 % sur les rénovations de boîte de nuit

-40 % sur l'atelier du hangar

-40 % sur les hangars, leurs rénovations et leurs extensions

Bonus Twitch Prime

En plus d'une réduction supplémentaire de 10 % sur les promotions mentionnées ci-dessus, les membres Twitch Prime qui ont associé leurs comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club recevront un remboursement intégral de la salle d'arcade de Pixel Pete de Paleto Bay dans les 72 heures qui suivent son achat. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.