GTA Online : un minigun, un char RC et plein d'autres cadeaux gratuits à récupérer si vous jouez pendant Noël

Les joueurs de GTA Online ont déjà eu droit à un beau cadeau ce mois-ci avec la sortie de la mise à jour Braquage du Damiond Casino & Hotel, apportant contenus et aventures supplémentaires pour le jeu en ligne.

Ils vont sans surprise avoir droit à quelques présents pour les fêtes, avec le motif pour voiture Décorations de Noël à récupérer pour toute connexion avant le 25 décembre, des vêtements spéciaux offerts si vous jouez avant le 1er janvier, ou un gros paquet cadeau avec 20 feux d'artifice et un lanceur pyrotechnique si vous êtes en ligne la veille de Noël, et un autre colis avec un char d'assaut téléguidé Invasion Pacifique à récupérer en vous connectant le jour J. Toute la semaine, du 19 au 25 décembre, vous pourrez aussi faire tourner la roue du casino pour récupérer des lots surprises. Tout cela s'ajoute à l'arrivée d'un bolide inédit, la Grotti Furia, et quelques réductions pour la fin d'année.

La Grotti Furia est disponible

Ces courbes sensuelles. Cette élégance parfaite. Cette soif de vitesse ardente et insatiable. Vous ne savez que faire, ni comment réagir. C'est le coup de foudre total. Et avec une monocoque Grotti pareille, n'ayez pas honte de rougir.

La supersportive Grotti Furia est maintenant disponible chez Legendary Motorsport. Utilisez-la pour partir en virée ou pour vous échapper lors de votre prochain braquage du casino.

Des cadeaux pour Noël

Les joueurs qui se connecteront le 24 décembre recevront des tas de cadeaux, dont une combinaison lumineuse renne verte, un lanceur pyrotechnique, 20 feux d'artifice et plus encore.

Et n'oubliez pas de vous connecter le 25 décembre pour recevoir un paquet encore plus gros, dans lequel un char d'assaut téléguidé Invasion pacifique totalement gratuit, entièrement armé et extrêmement dangereux vous attend de la part de Warstock Cache & Carry. Votre plus grand rêve devient réalité.

Voitures festives gratuites

En plus des cadeaux que nous allons vous offrir toute la semaine, jouez à GTA Online à tout moment avant le 1er janvier pour récupérer gratuitement des vêtements spéciaux pour les fêtes, dont les pyjamas violet à carreaux et rouge à volutes, en plus des pulls Burger Shot et festif massacre vert. Comme ça, vous ne manquerez pas de style à la prochaine soirée annuelle de pulls moches.

Nouveaux véhicules sur le podium

N'oubliez pas de faire tourner la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel une fois par jour pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et bien plus. Cette semaine, le Diamond célèbre la fin d'année avec deux grands prix : l'Ocelot Ardent de saison, avec son motif Décorations de Noël, à partir du 19 décembre et la Vapid Clique, accompagnée de son motif Le déClique de Noël, le jour de Noël.

Si votre chance a autant tourné que la roue, ne désespérez pas : nous offrons le motif Décorations de Noël à tous les joueurs qui se connectent d'ici le 25 décembre.

Réductions de Noël

Faites-vous plaisir avec votre prime de fin d'années offerte par la chambre forte du Diamond Casino & Hôtel ! Vous le méritez bien. Et pour vous éviter de culpabiliser, nous vous proposons plein de promotions pour les fêtes, dont :

Propriétés

-50 % sur les QG de motards

-50 % sur les lieux de production de motards

-50 % sur les bureaux

-50 % sur les bunkers

-50 % sur les hangars

-50 % sur les complexes

Véhicules

-40 % sur la Pegassi Tezeract

-30 % sur l'Imponte Deluxo

-40 % sur le Mammoth Avenger

-40 % sur le Mammoth Thruster

-40 % sur l'Ocelot Stromberg

-40 % sur la Kuruma blindée

-40 % sur le Buckingham Akula

-40 % sur le pick-up HVY Insurgent custom

-40 % sur le HVY APC

-40 % sur le HVY Barrage

-40 % sur le véhicule antiémeute

Bonus pour les membres Twitch Prime

Les membres Twitch Prime qui ont associé leurs comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club recevront un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay dans les 72 heures qui suivent son achat. Ils pourront également profiter de 10 % de réduction supplémentaire sur les promotions de fin d'année listées ci-dessus. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.