GTA Online : 1 000 000 GTA$ bonus, combinaison et feux d'artifice gratuits et plus encore pour cette semaine

Vous allez avoir de quoi vous faire plaisir cette semaine dans GTA Online. Pour les plus actifs d'entre vous, les GTA$ et RP seront doublés dans Saisie au Vol, et triplés en Convoi Explosif et lors des évènements en mode libre.

Il y a quelques promotions sur les hangars, mais sinon, c'est la fête aux éléments gratuits. Avant le 27 mai, vous pouvez récupérer 1 000 000 GTA$ bonus en complétant des défis, ainsi que 200 000 GTA$ simplement si vous êtes abonnés Twitch Prime, débloquer une combinaison, un lanceur pyrotechnique, des feux d'artifice et des motifs gratuits, et si vous avez la chance, décrocher l'autochenille Bravado avec la roue du casino. Et vous pouvez encore obtenir 500 000 GTA$ gratuits en vous connectant avant la fin du mois si vous ne l'aviez pas déjà fait.

GTA V - Édition Premium 19,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,99€. Récompenses triplées dans Convoi explosif et bonus de 1 000 000 GTA$ en terminant des objectifs quotidiens Imaginez la scène : vous devez livrer un véhicule piégé à l'explosif, tandis que vos adversaires risquent leur peau pour vous voir partir en fumée avant que vous n'arriviez à destination. Comme si les enjeux n'étaient pas assez élevés comme ça, les vainqueurs de Convoi explosif repartiront avec des GTA$ et RP triplés. Raison de plus de participer à cette course détonante. De plus, remportez un joli bonus de 1 000 000 GTA$ en terminant 10 objectifs quotidiens d'ici le 27 mai. Les objectifs quotidiens sont accessibles depuis le menu Interaction. Saisie au vol Si vous êtes plutôt du genre à faire cavalier seul, livrez le butin vous-même tout en survivant à des combats en haute altitude dans Saisie au vol, qui rapporte le double de récompenses cette semaine. Évènements en mode libre Les évènements en mode libre, qui se déclenchent régulièrement sur la carte, rapportent des récompenses triplées. Pendant ce temps, les grands méchants entrepreneurs gagneront des GTA$ et RP doublés à l'issue de toutes les opérations mobiles, pour faire bonne mesure. Combinaison gratuite Il n'y a pas de métier plus américain que celui de cascadeur. Débloquez la combinaison Jock Cranley bleue en jouant à GTA Online d'ici le 27 mai. Moto et rampe étoilées vendues séparément. Roue de la fortune Le grand prix de la semaine est une autochenille Bravado, une perle de l'ingénierie américaine aux atouts militaires. 500 000 GTA$ offerts Si vous n'avez pas joué à GTA Online en mai, vous pouvez obtenir un bonus unique de 500 000 GTA$. Jouez avant le 31 mai et vous recevrez automatiquement vos GTA$ sur votre compte Maze Bank dans un délai de sept jours. Promotions Faites un tour chez Ammu-Nation pour vous mettre dans l'ambiance : le lanceur pyrotechnique et les feux d'artifice sont gratuits cette semaine. Illuminez le ciel ou allumez votre pire ennemi... C'est vous qui voyez. Gratuit

Gratuits : lanceur pyrotechnique et feux d'artifice

-50 % sur les hangars

Hangar A17 de l'aéroport de LS, hangar 1 de l'aéroport de LS, hangar 3499 de Fort Zancudo, hangar 3497 de Fort Zancudo, hangar A2 de Fort Zancudo

-50 % sur les modifications et extensions des hangars

Styles, éclairage, décorations du sol, mobilier de bureau, appartements et atelier des hangars

Gratuits : motifs pour le centre d'opérations mobile

Patriotique, Griffe d'aigle, Drapeau griffe d'aigle, Combattre la liberté

Promotions sur des véhicules

-40 % sur la Truffade Thrax



-40 % sur la Declasse Scramjet



-40 % sur le TM-02 Khanjali



-40 % sur les yachts



-50 % sur le buggy rampe BF



-50 % sur le Mammoth Patriot Stretch



-50 % sur le Buckingham Akula



-50 % sur le Volatol

