GTA Online : 1 00 000 GTA$ en cadeau, une voiture de sport et plus avec la mise à jour hebdomadaire

La communauté GTA Online a déjà été gâtée cette semaine : pour fêter de nouveaux records de fréquentation en décembre, Rockstar Games offre à tous ses membres 2 000 000 GTA$, une coquette somme numérique.

Mais ce n'est pas pour autant que le studio va manquer la traditionnelle mise à jour hebdomadaire. « Traditionnelle », le mot est bien choisi, car le patch est des plus classiques, ajoutant une voiture sportive inédite, des récompenses doublées dans certains modes de jeu, et des promotions sur des véhicules variés.

Et si vous souhaitez vous remplir les poches comme un vrai truand, participez à des missions et défis de gros bonnet et PDG pour gagner le double de récompenses toute la semaine.

Si vous préférez quelque chose d'un peu plus futuriste, nous vous recommandons Retour à la ligne : enfourchez une Nagasaki Shotaro et débarrassez-vous de vos concurrents grâce à vos traînées lumineuses pour, là encore, gagner le double de GTA$ et de RP jusqu'au 5 février.

Ou alors, laissez-vous parachuter dans une zone de combat jonchée d'armes et de véhicules blindés pour une partie endiablée de Guerre motorisée, qui octroie également des GTA$ et RP doublés cette semaine.

Cette semaine, trouvez-vous un ami et un véhicule armé, et chacun votre tour, prenez le volant ou les commandes de la tourelle pour surpasser vos concurrents : les courses aux points rapportent double.

Avec une mâchoire aussi forte et des courbes aussi charmantes, il n'est pas étonnant que les conducteurs de la V-STR se sentent toujours tout chose. Avec des suspensions de sport et toute une cavalerie sous le capot, cette beauté américaine intemporelle d'Albany vous apporte une véritable touche d'élégance.

Jouez cette semaine entre le 30 janvier et le 5 février pour obtenir 1 000 000 GTA$, puis revenez la semaine prochaine entre le 6 et le 12 février pour obtenir un nouveau bonus de 1 000 000 GTA$.

LA ROUE DE LA FORTUNE

Faites tourner la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et plus. Le grand prix de la semaine est la Pegassi Oppressor, une moto diabolique ultra-rapide, équipée de propulseurs et d'ailes, qui n'a que faire de votre sécurité.

RÉCOMPENSES ET RÉDUCTIONS

Comment ça, un t-shirt, ce n'est pas de l'art ? Bien sûr que si ! Et toute œuvre d'art qui se respecte se doit d'être accessible à tous. C'est pourquoi la nouvelle marque branchée de Los Santos, Chien jaune à collerette, rend ses t-shirts, chaînes et mocassins disponibles à tous les joueurs.

On n'a pas tous la chance de pouvoir compter sur un compte épargne ou sur de mystérieuses sommes d'argent déposées sur notre compte. Pour ceux qui gardent un œil sur la guerre motorisée et l'autre sur leur budget, profitez de nombreuses promotions cette semaine, avec -40 % sur :

les ateliers de véhicules armés ;

l'Imponte Ruiner 2000 ;

la Declasse Scramjet ;

la Nagasaki Shotaro ;

le buggy rampe BF ;

le HVY Menacer ;

le HVY Nightshark ;

le BF Dune FAV ;

la Declasse Tampa armée ;

la remorque antiaérienne Vom Feuer ;

le pick-up armé aqua Karin ;

le pick-up armé Karin custom ;

le pick-up HVY Insurgent ;

le pick-up HVY Insurgent custom ;

l'autochenille Bravado.

Si vous avez associé vos comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club et récupéré vos avantages, vous pouvez recevoir un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay dans les 72 heures qui suivent son achat. Et ce n'est pas tout : les membres Twitch Prime qui ont associé leurs comptes peuvent aussi profiter de 80 % de réduction sur le Buckingham Pyro et le char d'assaut Rhino, ainsi que de 10 % de réduction supplémentaire sur tous les articles en promotion listés ci-dessus. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.