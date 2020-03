GTA Online : le Nagasaki Buzzard, la Dewbauchee JB 700W et des diamants à l'honneur du patch hebdo

Cette semaine, malgré la poursuite des mises à jour hebdomadaires en période de crise dans Red Dead Online et GTA Online, rien de folichon pour ce dernier. Il n'y a même pas de nouveau véhicule à se mettre sous la dent, alors que Rockstar Games se contente de mettre en lumière une somme toute sympathique réduction sur l'hélicoptère Nagasaki Buzzard, et que la Dewbauchee JB 700W peut être obtenue en faisant tourner la roue de la fortune.

Les adeptes des missions préfabriquées peuvent tout de même se tourner vers les Conquêtes pour des récompenses doublées, et retenter leur chance pour un casse du casino alors qu'une nouvelle cargaison de diamants a été livrée. Le reste, c'est du classique, avec un tee-shirt à débloquer, des bonus doublés dans le Diamond Casino & Hotel, et des promotions sur quelques produits.

40 % de réduction sur le Nagasaki Buzzard

Indispensable pour les magnats des temps modernes : rapide, agile et lourdement armé, le Buzzard est un véhicule essentiel pour les magnats ambitieux. Les gros bonnets et PDG possédant le Buzzard peuvent se rendre dans la section Véhicules de l'option SecuroServ du menu Interaction pour se le faire livrer gratuitement et instantanément.

Utilisez le Buzzard pour rejoindre ou quitter rapidement vos propriétés.

Appelez le Buzzard en renfort en mode libre.

Utilisez l'héliport du bureau pour entrer et sortir en un rien de temps.

Récompenses doublées dans les conquêtes, et dans les missions de l'histoire et les jobs du casino ainsi qu'une nouvelle cargaison de diamants dans la chambre forte du casino, des promotions et plus

Récompenses doublées dans les conquêtes

Du 19 au 25 mars, sortez l'artillerie lourde pour mettre la main sur une jolie propriété à Chamberlain Hills, ou tentez de prendre le contrôle des exploitations pétrolières du Grand Señora Desert. Quelle que soit l'arène que vous rejoindrez, vous devrez livrer le combat de votre vie pour vous hisser dans la haute société.

Bonus de flambeur au Diamond

Avec les récompenses doublées dans les missions de l'histoire et les jobs du casino, vous aurez peu de chance de sortir du Diamond Casino & Hôtel moins riche qu'en y entrant.

Si vous étiez justement en train de faire du repérage pour un braquage, on raconte que la chambre forte du Diamond pourrait renfermer des joyaux scintillants.

Tee-shirts icônes Criminalité urbaine blancs et noirs

Les fans de Degenatron qui jouent à GTA Online à tout moment cette semaine pourront exhiber leur goût pour les bornes d'arcade vintage : ils recevront gratuitement les tee-shirts icônes Criminalité urbaine blancs et noirs.

La Dewbauchee JB 700W sur le podium du Diamond Casino & Hôtel du 19 au 25 mars (également disponible chez Warstock Cache & Carry)

Une fois que vous aurez envoyé vos photos des caméras de surveillance du Diamond Casino & Hôtel à Lester, rendez-vous dans le hall pour faire tourner la roue de la fortune. Qui sait, vous pourriez gagner de l'argent, des RP, des vêtements, des objets mystères ou plus encore. Le grand prix de la semaine est la Dewbauchee JB 700W, le véhicule idéal pour les agents aux goûts de luxe. Mais évitez de renverser votre martini sur votre intérieur cuir.

Promotions

Cette semaine, vous pourrez économiser facilement à Los Santos, en profitant de réductions sur la suite avec terrasse, ses options de personnalisation et ses décorations, ainsi que sur les salles d'arcade, le matériel de préparation de vos braquages, des véhicules et plus :

-25 % sur les salles d'arcade ;

-25 % sur les options de personnalisation et les suppléments de la salle d'arcade ;

-35 % sur la suite avec terrasse classique et ses options de personnalisation ;

-50 % sur les décorations de la suite avec terrasse ;

-25 % sur le matériel de préparation du braquage du casino ;

-35 % sur la Progen Emerus ;

-40 % sur le Nagasaki Buzzard ;

-35 % sur la Truffade Nero.

Bonus et avantages Twitch Prime

En plus d'une réduction supplémentaire de 10 % sur les promotions listées ci-dessus, les joueurs de GTA Online qui ont associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Twitch Prime peuvent recevoir un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay, et profiter de 80 % de réduction sur les supersportives Pegassi Tempesta et Vapid FMJ.