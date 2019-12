GTA Online : la Dewbauchee JB 700 de retour, d'autres bonus à venir pour la fin d'année !

GTA Online continue de se faire envahir de différents contenus. Le 5 décembre dernier, Rockstar avait daté et détaillé le Braquage du Diamond Casino, où l'objectif était d'infiltrer un bâtiment luxueux et de voler tout ce qui s'y trouve. Par ailleurs, si vous aimez les univers de type casino, poker, et autres roulettes, sachez qu'il existe des jeux amusants ou il est possible de s'amuser gratuitement sur la Toile. Pour en revenir à nos moutons, durant les fêtes de Noël, nous avons pu mettre la main sur la Grotti Furia. Aujourd'hui, quoi de neuf ? Les joueurs peuvent se délecter avec la Dewbauchee JB 700 qui fait son grand retour, un véhicule connu des fans de James Bond...

La firme précise simplement :

Noël est passé, mais l'esprit de générosité est encore très présent à Los Santos et dans le comté de Blaine. Les joueurs de GTA Online en attendent beaucoup de ces derniers jours de l'année, y compris des cadeaux pour la veille et le jour de l'An. La Dewbauchee JB 700W est de retour. Et oui, cette fois, elle est armée. Alors, enfilez votre smoking et faites chauffer le moteur.

Concernant le jour de l'an :

En jouant à GTA Online la veille et le jour de l'an, vous serez récompensé par une paire de tenues festives - le Yellow Reindeer Lights Bodysuit le 31 décembre et le Neon Festive Lights Bodysuit 1er janvier. Durant ces deux jours, vous recevrez également un pack qui comprend un lanceur de feux d'artifice, 20 fusées, des collations et une armure.

Pour finir, ne loupez pas les promotions du moment :

Immobilier : MC Clubhouses - Moins 50 %

MC Business Properties - Moins 50 %

Offices - Moins 50 %

Bunkers - Moins 50 %

Hangars - Moins 50 %

Bâtiment d'équipements - Moins 50 % Véhicules : Pegassi Tezeract - Moins 40 %

Imponte Deluxo - Moins 30 %

Mammoth Avenger - Moins 40 %

Mammoth Thruster - Moins 40 %

Ocelot Stromberg - Moins 40 %

Kuruma blindé - Moins 40 %

Buckingham Akula - Moins 40 %

Pick-up HVY Insurgent custom - Moins 40 %

HVY APC - Moins 40 %

Barrage HVY - Moins 40 %

RCV - Moins 40 %

Vous savez tout !