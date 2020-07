GTA Online : retour des diamants au casino, Lampadati Komoda à l'honneur et plus cette semaine

Rockstar Games nous a fait un beau cadeau la semaine passée en nous invitant à récupérer un ULM gratuit dans GTA Online en plus de profiter d'autres récompenses. Cette semaine, pas de cadeau, mais tout de même plusieurs initiatives desquelles nous pourrons profiter jusqu'au 23 juillet.

Au programme de la semaine, des GTA$ et RP triplés dans Des balises sous les yeux, des récompenses doublées dans les contre-la-montre RC Bandito et lors de la revente de marchandises spéciales : ça tombe bien, il semblerait que les diamants soient de retour au Diamond. Sinon, la Lampadati Komoda est à l'honneur via la Roue de la Fortune et plusieurs promotions sont disponibles.

Récompenses triplées dans Des balises sous les yeux

Par exemple, l'Issi classique est une compacte intemporelle minuscule si mignonne qu'elle est devenue culte. Installez-vous au volant pour récupérer des balises tout en tentant d'échapper aux voitures du LSPD de vos rivaux dans Des balises sous les yeux, qui rapporte des GTA$ et RP triplés toute la semaine.

Et si vous voulez quelque chose d'encore plus petit, les contre-la-montre RC Bandito rapportent des récompenses doublées toute la semaine. Moins de risques, plus de bénéfices. Logique, quoi.

Des diamants au Diamond et des récompenses doublées pour les marchandises spéciales

On raconte que la chambre forte du Diamond Casino & Hôtel attend une cargaison de diamants. On ne peut jamais être sûr de rien, mais certaines rumeurs peuvent valoir leur pesant d'or. Terminez la phase finale du braquage du Diamond Casino pour peut-être repartir avec un tas de diamants.

De plus, évitez de vous faire repérer par les flics et vos rivaux le temps de refourguer votre contrebande dans des missions de vente de marchandises spéciales, qui octroient des GTA$ et RP doublés.

Tentez de remporter la Lampadati Komoda

Retirez votre cagoule et entrez dans le Diamond Casino & Hôtel par la porte principale pour faire tourner la roue de la fortune et tenter d'obtenir divers prix, dont, et surtout, une nouvelle Lampadati Komoda ornée d'un motif personnalisé.

Promotions

Cette semaine à Los Santos, profitez de nombreuses réductions, notamment sur les bureaux et leurs options de personnalisation, ainsi que sur une sélection de véhicules.

-40 % sur la Maxwell Vagrant

-40 % sur la Vapid Retinue

-40 % sur le Karin Everon

-30 % sur l'Übermacht Rebla

-50 % sur le Burrito Bugstars

-30 % sur l'Albany V-STR

-40 % sur les bureaux et -30 % sur leurs options de personnalisation

Maze Bank, branche ouest ; centre financier Arcadius ; Lombank, branche ouest ; Maze Bank Tower

Twitch Prime

Les joueurs de GTA Online qui ont associé leurs comptes Twitch Prime et Social Club peuvent recevoir un nouveau bonus de 200 000 GTA$ rien qu'en jouant entre le 16 et le 22 juillet. Le bonus sera déposé sur votre compte Maze Bank dans les 72 heures. Si vous avez également joué à GTA Online les deux dernières semaines, continuez sur votre lancée pendant les deux semaines suivantes pour gagner jusqu'à 1 000 000 GTA$ au total.

De plus, profitez d'un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de base, ainsi que de 85 % de réduction sur le HVY APC et l'Överflöd Imorgon. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.