GTA Online : ULM gratuit, GTA$ et RP triplés sur les activités de pilotage et plus cette semaine

Vu que Rockstar Games prévoit de porter GTA V sur PS5 au second semestre 2021, cela veut dire qu'il a prévu du contenu pour GTA Online au moins jusque-là, et certainement plus loin. En attendant la prochaine mise à jour majeure, le jeu en ligne enchaîne les semaines thématiques, avec cette fois des offres et évènements placés sous le signe de la Semaine Pilotage.

Au programme, un ULM Nagasaki à récupérer gratuitement, des GTA$ et RP triplés en Saisie au Vol, des récompenses doublées avec les ventes de fret aérien et dans l'école de pilotage, une variante de la Dewbauchee Vagner à décrocher via la Roue de la Fortune et des promotions à gogo.

Semaine pilotage dans GTA Online Levez la tête en direction du sommet de la Maze Bank Tower et vous verrez peut-être un escadron de fous à lier réalisant des cascades d'un synchronisme parfait au milieu des nuages. C'est la semaine pilotage dans GTA Online. C'est donc le moment idéal pour prendre votre envol. En cas d'urgence, mettez-vous en position de sécurité. Gratuit cette semaine : l'ULM Nagasaki Jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir gratuitement le monoplace le plus agile qui soit : l'ULM Nagasaki. Plus d'informations sur Elitas Travel. Récompenses triplées dans Saisie au vol Glissez-vous dans le cockpit et jouez à Saisie au vol, une capture de drapeau aérienne où vous devez rapporter un maximum de paquets au QG de votre équipe, ou faire preuve de sournoiserie pour piller la base de vos adversaires. Peu importe la manière que vous choisissez, les vainqueurs repartiront avec le triple de GTA$ et de RP habituels. Récompenses doublées dans toutes les ventes de fret aérien Si votre source de revenus est un peu plus illicite, toutes les ventes de fret aérien rapportent des GTA$ et RP doublés. Livrez vos marchandises par voie aérienne jusqu'au 15 juillet pour en profiter. Récompenses doublées à l'école de pilotage Si vous ne comprenez rien au jargon des pilotes, vous pouvez toujours reprendre les bases à l'école de pilotage. Vous remporterez des récompenses doublées rien qu'en vous exerçant. C'est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant. Tentez de remporter la Dewbauchee Vagner Si vous préférez les véhicules terrestres, faites tourner la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel. En plus de GTA$, de RP, de vêtements, de récompenses mystère et plus, vous aurez également une chance de mettre la main sur la Dewbauchee Vagner, une voiture qui ne perd rien de son côté futuriste malgré le temps qui passe. Promotions Le pilotage est peut-être l'apanage des riches, mais ne vous découragez pas et profitez de réductions pour rejoindre la partie. -50 %

Hangars et améliorations



Hangar A17 de l'aéroport de LS, hangar 1 de l'aéroport de LS, hangar 3499 de Fort Zancudo, hangar 3497 de Fort Zancudo, hangar A2 de Fort Zancudo, rénovations de hangar

-50 %

Garages

-40 %

FH-1 Hunter

-30 %

Progen T20

Promotions sur des véhicules

ULM Nagasaki gratuit



-40 % sur le LF-22 Starling



-40 % sur le Western Rogue



- 40 % sur le RM-10 Bombushka



-30 % sur la Pegassi Osiris



-30 % sur la Coil Rocket Voltic



-30 % sur la Declasse Scramjet Twitch Prime Les joueurs de GTA Online qui ont associé leurs comptes Twitch Prime et Social Club peuvent recevoir un nouveau bonus de 200 000 GTA$ rien qu'en jouant entre le 9 et le 15 juillet. Le bonus sera déposé sur votre compte Maze Bank dans les 72 heures. Si vous avez également joué à GTA Online la semaine dernière, continuez sur votre lancée pendant les trois semaines suivantes pour gagner jusqu'à 1 000 000 GTA$ au total. De plus, profitez d'un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de base, ainsi que de 85 % de réduction sur le HVY APC et l'Overflod Imorgon. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.





