GTA Online : jusqu'à 1 200 000 GTA $ bonus et des offres spéciales Independance Day pour cette semaine

Cette semaine est très spéciale pour le public étasunien : il va en effet fêter le Jour de l'Indépendance ce 4 juillet 2020. Forcément, un jeu qui se moque autant de la culture locale que Grand Theft Auto V ne pouvait pas passer à côté, et c'est pourquoi le nouveau contenu disponible dans GTA Online jusqu'au 9 juillet est grandement basé sur cet évènement.

Vous pourrez ainsi débloquer un tee-shirt Statue de l'Hilarité, un lanceur pyrotechnique ou un Casque à Bière Supa Wet dans les Guerres Commerciales. La Western Sovereign parée de sa meilleure skin de la Star Spangled Banner peut de son côté être remportée avec la Roue de la Fortune, et plusieurs promotions thématiques sont accessibles. Enfin, 200 000 GTA$ pourront être récupérés chaque semaine pour les abonnés Twitch Prime, tandis que les clients du PlayStation Plus peuvent récupérer leur nouveau lot de 1 000 000 de GTA$ mensuel qui les guidera jusqu'à la sortie de GTA V sur PS5.



Récompenses spéciales dans les guerres commerciales

Les festivités du Jour de l'Indépendance sont ouvertes dans GTA Online. Mettez-vous dans l'ambiance du rêve américain en remportant de rares trésors patriotiques dans les guerres commerciales, comme le tee-shirt Statue de l'Hilarité ou le casque à bière Supa Wet. De plus, procurez-vous des éléments essentiels pour ces festivités, comme le lanceur pyrotechnique, le monster truck Liberator, ou des vêtements et maquillages de fête à -50 %, et bien plus encore.

Récompenses doublées dans les Épreuves silo

Passez en mode souterrain et affrontez d'autres équipes dans des modes intenses comme T'as pas 4 balles ?, Cuirassé, Tueur en série et plus encore dans les profondeurs du Mont Chiliad : les Épreuves silo rapportent des GTA$ et RP doublés.

Tentez de remporter la Western Sovereign

Cette semaine, la Western Sovereign vous attend sur le podium du Diamond Casino & Hôtel. Faites-la passer sur une rampe à toute vitesse pour découvrir les richesses de la ville sous un tout nouvel angle. Pour notre sécurité et la vôtre : merci de porter un casque. Même un casque à bière, ça reste un casque.

Le Mammoth Avenger et ses options de personnalisation sont également disponibles à -60 %. De plus, évitez les foules compactes et retirez-vous dans le calme d'un bunker souterrain à prix cassé, ou profitez de réductions sur d'autres propriétés, des véhicules et des options de personnalisation :

-60 %sur le Mammoth Avenger et ses options de personnalisation

-50 % sur les Yachts

-50 % sur le Principe Deveste Eight

-50 % sur les salles d'arcade

Véhicules à -50 % :

Mammoth Thruster



HVY APC



Pegassi Oppressor Mk II



Mammoth Tula



RM-10 Bombushka



V-65 Molotok



Emperor ETR1



Bravado Gauntlet Hellfire



Buckingham Luxor



Buckingham Luxor Deluxe



Buckingham Swift



Buckingham Swift Deluxe

-50 % sur des exclusivités du Jour de l'Indépendance

Monster truck Liberator



Moto Sovereign



Mousquet



Lanceur pyrotechnique



Klaxons



Fumée de pneu/parachute



Maquillage



Vêtements



Motifs du C.O.M.



Motif d'arme Mk II



Coupes de cheveux



Masques



Feux d'artifice



Sac harnais USA

-70 % sur tous les bunkers, hangars et complexes

Twitch Prime

Les joueurs de GTA Online qui ont associé leurs comptes Twitch Prime et Social Club peuvent remporter le premier bonus de 200 000 GTA$ d'une toute nouvelle série rien qu'en jouant entre le 2 et le 8 juillet. Vous pourrez gagner jusqu'à 1 000 000 GTA$ bonus entre aujourd'hui et le 29 juillet.

De plus, profitez d'un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de base, ainsi que de 70 % de réduction sur la Declasse Mamba et 80 % de réduction sur le V-65 Molotok.

Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.

Avantages de PlayStation Plus

Dans le cadre des avantages exclusifs aux abonnés à PlayStation Plus, jouez d'ici le 5 août pour recevoir 1 000 000 GTA$, déposés sur votre compte Maze Bank en jeu dans un délai de 72 h après la connexion. Et remportez 1 000 000 GTA$ pour chaque mois de jeu dans GTA Online jusqu'à sa sortie sur PlayStation 5.