GTA Online : sweat Nagasaki gratuit, Karin Previon à gagner, bonus et plus cette semaine

Qui dit nouveau jeudi dit nouvelles salves d'initiatives pour faire vibrer la communauté GTA Online. Jusqu'au 30 septembre, les récompenses sont triplées en Retour à la ligne et doublées dans les ventes de drogues dures pour les clubs de motards et les Épreuves de Poursuite, vous pouvez glaner un sweat Nagasaki gratuit, débloquer une Karin Previon via les défis du salon de l'auto, et plus encore.

Le programme complet est disponible ci-dessous.

Récompenses triplées dans Retour à la ligne Retour à la ligne imagine un futur radieux, un futur dans lequel les compétiteurs s’affrontent à coup de traînée lumineuse colorée sortant de l'arrière de leur Shotaro. Si la perspective de devoir votre survie à vos seuls réflexes vous décourage, vous pouvez aussi utiliser les bonus que vous trouvez sur votre route pour renverser la vapeur. Tous les joueurs, victorieux ou non, qui participeront à une manche de Retour à la ligne repartiront avec le triple de GTA$ et de RP. GTA$ doublés dans les ventes de drogues dures pour les clubs de motards Le marché noir de Los Santos et de la cambrousse de Blaine County se porte bien, surtout en ce qui concerne les drogues dures : terminez des missions de vente de méth et de cocaïne de motards pour récupérer le double de GTA$ jusqu'au 29 septembre. Répondez à la demande incroyablement élevée avec vos produits de très haute qualité pour recevoir une jolie récompense. Réputation du salon auto doublée dans les Épreuves de poursuite Vous savez slalomer entre tous ces automobilistes en sens inverse sur l'autoroute à une vitesse vertigineuse, mais saurez-vous en faire autant au milieu des barrages et sous les coups de feu du LSPD ? Ça, c'est du défi. Les membres du salon auto de LS qui auront le courage et l'audace de participer aux Épreuves de poursuite cette semaine gagneront en réputation deux fois plus vite. Sweat Nagasaki gratuit Déclarez publiquement votre flamme pour vos marques préférées. Jouez à GTA Online cette semaine pour recevoir gratuitement le sweat Nagasaki blanc et rouge. Défi et véhicule récompense du salon auto Terminez dans le top 5 des Épreuves du salon auto de LS quatre jours d’affilée pour repartir au volant de la Karin Previon. Vous pourrez même lui ajouter un turbocompresseur si ça vous chante. Les membres peuvent accéder aux Épreuves du salon auto de LS via le menu Interaction. Véhicules à tester sur la piste d'essai N'oubliez pas de faire un tour sur la piste d'essai du salon auto pour voir ce que valent l'Emperor Vectre, la Karin Futo GTX et la Dinka Jester RR, ou pour défier vos rivaux dans une ruée amicale. Sur le podium cette semaine : la Nagasaki Outlaw Passez au Diamond Casino & Hôtel et lancez la roue de la fortune pour tenter de repartir avec des GTA$, des RP, des vêtements, des en-cas et toutes sortes de récompenses mystère. Cette semaine, retrouvez la Nagasaki Outlaw sur le podium, un buggy conçu spécialement pour faire grimper l’adrénaline de tous les pilotes. Promotions Si vous souhaitez partir en vrille pour finir dans l'illégalité, profitez de -40 % pour installer et améliorer votre QG de motards cette semaine. Pendant ce temps, les coûts de réapprovisionnement des lieux de production de motards sont à -50 %, tout comme les ateliers de cocaïne et labos de méth, leurs améliorations et modifications. De plus, profitez de promos sur une sélection de véhicules, de la voiture téléguidée au trois-roues boosté en passant par le Graal des fans de tuning. Découvrez la liste complète ci-dessous : -40 % sur les QG de motards et améliorations ;

-50 % sur le RC Bandito ;

-40 % sur la Western Rampant Rocket ;

-30 % sur la Vapid Dominator ASP ;

-40 % sur la Dinca Vindicator. Bonus et avantages Prime Gaming Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -35 % sur la Dinka RT3000 et -65 % sur la Lampadati Casco jusqu'au 20 octobre.





GTA V - Édition Premium est toujours disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.