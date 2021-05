GTA Online : sweat blanc et skin Galaxie pour la remorque anti-aérienne offerts, GTA$ et RP boostés et plus cette semaine

Et c'est reparti pour une nouvelle semaine de bonus et de cadeaux pour les joueurs de GTA Online. Ils sont invités à profiter de GTA$ et RP doublés dans les missions de véhicules spéciaux, les guerres commerciales, et même triplées dans les courses au point, jusqu'à jeudi prochain, et ces récompenses seront aussi triplées en Guerre Motorisée tout au long du mois du mai.

Sinon, le sweat à capuche Vom Feuer blanc est gratuit sur cette période, un motif Galaxie est offert aux joueurs de rang 100 pour habiller la remorque anti-aérienne, la Declasse Yosemite drift est à l'honneur sur le podium du casino, et plusieurs promotions sont proposées.

GTA$ et RP doublés dans les missions de véhicules spéciaux Pour gagner leur vie, les artilleurs et les pilotes peuvent s'associer lors de missions de véhicules spéciaux, qui représentent de parfaites opportunités pour mettre en valeur leurs capacités à diriger des véhicules rares ou modifiés tout en recevant des récompenses doublées. Les PDG peuvent lancer des missions de véhicules spéciaux depuis l'ordinateur situé dans leur bureau. GTA$ et RP triplés dans les courses aux points La connivence entre un bon pilote et un artilleur frise parfois la télépathie, ce qui est nécessaire pour filer vers les points de passage et se débarrasser proprement des cibles. Cette relation fusionnelle est mise à l'honneur cette semaine dans les courses aux points, qui octroient des récompenses triplées pour tous les participants. GTA$ et RP doublés dans les guerres commerciales Ouvrez l'œil pour ne pas manquer les guerres commerciales régulièrement disponibles dans votre session, ainsi que les précieuses marchandises qui filent sur les routes de Los Santos : elles vous octroieront le double de GTA$ et de RP cette semaine. Le vol, les assassinats et tous les autres comportements illicites n'ont jamais été aussi lucratifs. Récompenses triplées dans Guerre motorisée pendant tout le mois de mai Filez dans la soute, trouvez un véhicule (ainsi qu'une arme, si vous êtes en veine), luttez de toutes vos forces et bénéficiez de GTA$ et de RP triplés dans Guerres motorisée ce mois-ci. Jouez cette semaine pour récupérer le sweat à capuche Vom Feuer blanc gratuitement On dirait que vous avez une tache sur votre tee-shirt ! Mais ce n’est pas grave, vous pouvez la cacher à l'aide du sweat à capuche Vom Feuer blanc que vous recevrez gratuitement en vous connectant à GTA Online cette semaine. Motif Galaxie pour les joueurs de rang 100 et plus Nous continuons de rendre hommage aux joueurs les plus entreprenants de la communauté : tous les joueurs de GTA Online de rang 100 et plus recevront un motif Galaxie gratuit pour leur remorque antiaérienne (disponible dans les 72 h suivant la connexion après le 24 mai). Faites-les exploser en plein vol, mais avec style. Sur le podium cette semaine : la Declasse Yosemite drift Après une longue journée d'activité criminelle, arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel pour vous détendre. Faites tourner la roue de la fortune et tentez de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des en-cas et toutes sortes de récompenses mystère. Le grand prix de la semaine est la Declasse Yosemite drift, un pick-up bricolé pour carburer exclusivement à la peur qu'il suscite chez ceux qui croisent sa route. Promotions Vous avez envie de gagner en respectabilité, et de prendre des décisions moralement discutables depuis la salle de conférence située au sommet de votre tour ? Investissez dans un bureau et personnalisez-le selon vos besoins. Cette semaine, vous économiserez 50 % sur les murs et leurs améliorations, modifications et rénovations. Si vous souhaitez vous rendre sur le terrain, assurez-vous de ne manquer de rien : rendez-vous dans l'atelier d'armes de votre centre d'opérations mobile ou de votre Avenger, ou dans n’importe quel lieu permettant de faire des transformations, pour faire le plein de munitions Mk II à moitié prix cette semaine. Une fois équipé, vous aurez peut-être envie d'investir dans un véhicule plus gros, plus lourd et avec des mitrailleuses intégrées... Si la perspective vous fait rêver, consultez la liste des véhicules armés en promotion ci-dessous. -40 % sur la JoBuilt Phantom Wedge

-40 % sur la Limousine armée Benefactor

-40 % sur la Remorque antiaérienne

-40 % sur le Pick-up armé aqua Karin

-30 % sur la BF Dune FAV

-30 % sur la Vapid Caracara

-30 % sur la Bravado Gauntlet Hellfire

-40 % sur le HVY Menacer Bonus et avantages Prime Gaming Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, comme 80 % de remise sur l'Ocelot Jugular et l'Enus Stafford, ainsi que 35 % de remise sur le kart Veto moderne.





GTA V - Édition Premium est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.