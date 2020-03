Red Dead Online : message à propos du coronavirus, nouveaux modes Confrontations et plus avec le patch hebdomadaire

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Red Dead Online, qui continue d'accueillir ses mises à jour hebdomadaires en cette période de crise sanitaire. Rockstar Games a d'ailleurs tenu à rassurer les joueurs avec un message confirmant que les ajouts de contenu réguliers continueraient à avoir lieu jusqu'à nouvel ordre.

Un message de Rockstar Games Comme nous l'avons récemment annoncé sur Twitter, nous mettons tout en œuvre pour assurer l'accès à nos jeux, maintenant que nous devons tous passer plus de temps à la maison. Ainsi, nos programmes hebdomadaires habituels seront maintenus, et nous vous invitons à garder un œil sur le Rockstar Newswire pour plus d'informations sur les activités et les évènements amusants qui viendront renouveler votre expérience de GTA Online et de Red Dead Online. Nous espérons que nos joueurs et leurs familles se portent bien, et nous vous remercions une fois de plus pour votre soutien. L'équipe Rockstar Games.

Côté contenu justement, RDO accueille cette semaine des variantes de ses modes Confrontation les plus populaires, d'autres modifications du genre étant d'ailleurs prévues pour la suite. Les joueurs peuvent sinon profiter du retour de certains vêtements dans les boutiques pour une période limitée, et de bonus d'expérience dans les évènements, les missions Une terre d'opportunités et pour les objectifs du Rôle de marchand.

MISE À JOUR DE MODES CONFRONTATION Nouvelles variations de séries à la une avec des armes uniques Une nouvelle série à la une a été ajoutée dans Red Dead Online avec de nouvelles variations de modes confrontation. Affrontez d'autres joueurs dans quatre modes prises de pouvoir. Commencez avec une poignée de couteaux de lancer puis récupérez les fusils à pompe disséminés sur le champ de bataille. OVERRUN

Cartes : Le Manoir et Sisika.

SPOILS OF WAR

Cartes : Fort Mercer et Orangeraie.

PLUNDER

Cartes : Saint Denis et Plantation de Saint Denis.

UP IN SMOKE

Cartes : Blackwater et Lanik Electric Company. NE RATEZ PAS LES NOUVELLES VARIATIONS DE MODES CONFRONTATION DANS RED DEAD ONLINE, À VENIR DANS LES PROCHAINES SEMAINES LAST STAND Nouvelle variation du mode confrontation, dans laquelle chacun commence la partie les mains vides, mais à proximité d'une arme aléatoire, et doit survivre à l'opposition. Oh, et, accessoirement, vous n'avez qu'une vie. Cartes : Mine d'Annesburg, Armadillo et Cimetière. NAME YOUR WEAPON Ce mode confrontation octroyant des points en fonction de la difficulté des armes utilisées inclut désormais de nouveaux équipements, tels que des armes explosives comme le pistolet Volcanic ou les bons vieux bâtons de dynamite. Cartes : Fort Mercer, Champs pétrolifères des Heartlands et Tall Trees.