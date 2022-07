Red Dead Online : ça sent la fin, plus de grosse mise à jour prévue selon Rockstar

Les fans de Red Dead Redemption 2 espéraient que Red Dead Online bénéficie du même soutien que GTA Online, en quantité et en qualité. La communauté a cependant vite déchanté quand elle a constaté le temps entre chaque nouveauté majeure, même si les ajouts ne manquaient pas d'intérêt.

Et cela ne va pas s'améliorer, bien au contraire. Après près de 4 ans de bons et loyaux services, Rockstar Games a confirmé dans un billet sur son site officiel qu'il n'avait plus de mise à jour de contenu importante prévue pour Red Dead Online, seulement des activités mensuelles, des évènements saisonniers et du soutien technique. Il y aura bien de nouvelles missions Télégramme d'ici la fin de l'année, mais rien de plus conséquent. L'objectif est clairement annoncé : déplacer des développeurs vers le prochain Grand Theft Auto, tout en chouchoutant la bien plus riche communauté de GTA Online.

Nous tenons également à remercier la communauté Red Dead Online pour son soutien et son dévouement continus.

Au cours des dernières années, nous avons progressivement déplacé plus de ressources de développement vers la prochaine itération de la série Grand Theft Auto - comprenant plus que jamais la nécessité de dépasser les attentes des joueurs et que cette prochaine itération soit la meilleure possible - et par conséquent, nous sommes en train d’apporter des changements à la façon dont nous soutenons Red Dead Online.

Tout d’abord, avec des joueurs nouveaux et expérimentés s’engageant dans la richesse des activités déjà ajoutées à ce monde extrêmement riche, y compris des rôles de spécialistes, des missions coopératives basées sur l’histoire, des modes Showdown compétitifs et bien plus encore, nous continuerons à présenter ces ajouts uniques à travers les événements mensuels de Red Dead Online à mesure que nous avançons, afin que les joueurs de tous les niveaux puissent profiter de tout ce que la vaste frontière a à offrir.

Parallèlement aux événements spéciaux saisonniers et aux améliorations de l’expérience - ainsi que d’autres changements pour améliorer et maintenir un environnement Red Dead Online sain - nous prévoyons de nous appuyer sur les modes existants et d’ajouter de nouvelles missions Telegram cette année, plutôt que de fournir des mises à jour de contenu thématiques majeures comme les années précédentes, et nous continuerons à mettre en évidence et à partager les efforts créatifs de notre communauté Red Dead à chaque occasion via le fil de presse et au-delà.