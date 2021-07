Red Dead Online : la grosse extension gratuite Prix du sang disponible, tous les détails sur les nouveautés

La communauté Red Dead Online va avoir une bonne dose de nouveautés avec laquelle s'occuper cet été, comme promis par Rockstar Games. Cela passe surtout par la mise à jour Prix du Sang, déployée ce mardi, qui apporte des Crimes et des Opportunités, 2 nouveaux types de missions à vivre dans le cadre d'une histoire autour de Guido Martelli, le bras droit d'Angelo Bronte.

Après avoir introduit le fonctionnement de ces objectifs, Rockstar les présente entièrement à l'occasion du lancement, tout comme les personnages que nous croiserons, le Club des Fins Tireurs avec des bonus exclusifs à débloquer, les vêtements, schémas et recettes inédits, et plus encore. Le patch ajoute également le support du DLSS pour Red Dead Online et Red Dead Redemption 2, et marque le début d'une période d'accès gratuit au multijoueur sans PlayStation Plus sur PS4, jusqu'au 26 juillet.

RED DEAD ONLINE : PRIX DU SANG DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

Participez au crime organisé dans l'Ouest sauvage. Vols lucratifs, extorsions musclées et nouvelles activités criminelles vous attendent dans Red Dead Online : Prix du sang.

Prix du sang offre de nouvelles opportunités criminelles partout dans le monde de Red Dead Online, et chacune d'entre elles vous accordera son lot de récompenses inestimables.

Rendez-vous dans les quartiers huppés de l'ouest de Saint Denis pour rencontrer Guido Martelli, homme de main du célèbre Angelo Bronte, et débuter une aventure faite de crimes et d'opportunités. Martelli cherche à récupérer une devise unique, le Capital. Pensé à la base pour traiter les affaires sensibles de la famille Bronte, on le retrouve désormais entre les mains d'à peu près tous les bandits et vauriens de l'Ouest sauvage. Pour Martelli et la famille Bronte, la valeur du Capital dépend de sa rareté.

Présentez-vous aux membres du réseau de Martelli pour prendre part à des crimes potentiels. Si vous n'avez pas encore rencontré ces associés sans scrupules, vous devrez peut-être prouver votre valeur avant qu'ils ne vous demandent de récupérer le Capital. Allez rendre visite à ces personnages douteux :

Anthony Foreman : chef des frères Foreman. Vous le trouverez à Radley's House à Rhodes ou à la taverne de Doyle, à Saint Denis.

James Langton : un chasseur de primes notoire de New Austin à la réputation sulfureuse. Il est souvent dans les environs d'Hennigan's Stead, de Pike's Basin ou dans sa cabane à Lake Don Julio.

Sean Macguire : séparé temporairement de sa bande, Sean multiplie les vols et les meurtres. Allez le voir dans les Great Plains ou à Tall Trees.

Joe : étroitement lié à d'autres voyous tels que Micah, Cleet et Samson Finch, Joe est installé à Osman Grove, New Hanover.

La mise à jour propose trois contrats de crime en plusieurs parties, chacun avec sa propre histoire : Le contrat du chemin de fer, Le contrat Jeb Phelps et Le contrat Bluewater. Si vous comptez mentir, tricher et voler pour arriver à vos fins, vous pouvez également perpétrer des méfaits en parcourant les plaines ; ouvrez l'œil pour trouver des propriétés et des campements à dévaliser.

Au cours de vos exploits, vous amasserez des bons de Capital pour Martelli. Pour vous récompenser de vos efforts, il vous confiera la première des trois opportunités de grande envergure. Martelli compte mettre des bâtons dans les roues d'un sénateur de Lemoyne à la réputation grandissante qui trouble les affaires des Bronte dans la région. Portez atteinte au sénateur en volant trois Joyaux de l'Ouest. Le premier n'est autre que la très convoitée émeraude de Covington, un bijou de famille aux origines troubles qui voyage à bord d'un train hautement surveillé.

Consultez régulièrement le Rockstar Newswire pour plus d'informations sur d'autres contrats de crimes et sur l'arrivée de deux opportunités supplémentaires dans les semaines à venir.

LE CLUB DES FINS TIREURS

Le club des fins tireurs est une nouvelle série de passes de courte durée à venir tout au long des prochains mois. Taillé sur mesure pour correspondre aux besoins des hors-la-loi, le club des fins tireurs octroie à ses membres des récompenses, bonus et objets exclusifs pour mieux vivre en marge de la loi.

Chaque passe comporte 25 rangs et coûte 25 lingots d'or, et vous récupérerez votre investissement une fois les 25 rangs terminés. Pour chaque achat de passe consécutif, vous gagnerez des avantages supplémentaires. De plus, en achetant les quatre passes, vous profiterez gratuitement du passe d'Halloween n° 2.

VÊTEMENTS, SCHÉMAS ET RECETTES, ET PLUS

En réponse à vos retours, plusieurs objets issus des passes du hors-la-loi précédents seront de nouveau disponibles à l'achat dans les semaines et mois à venir. Aujourd'hui, la tenue Haraway et le poncho Rebellion sont disponibles dans la boutique de Madame Nazar, et vous trouverez le schéma de voyage rapide au camp de voyageur (et beaucoup d'autres) chez tous les recéleurs. Terminez L'émeraude de Covington en difficulté impitoyable afin de débloquer la casquette de la Pacific Union, disponible uniquement chez Madame Nazar.

Tous les donneurs de mission en mode exploration proposeront leur sélection de missions à travers un nouveau menu de missions en mode exploration.

Préparez-vous aussi pour de nouveaux défis et récompenses du jour. Et si vous voulez vous mesurer à vos camarades, vous pourrez participer aux séries à la carte : une compilation de modes choisis par les joueurs de la session.

NÉCESSAIRE DE MERCENAIRE

Après avoir fait la connaissance de Guido Martelli, rendez visite à un recéleur et procurez-vous le nécessaire de mercenaire. Il contient notamment le bandana Fierro, des munitions, des consommables et des bons de Capital pour déverrouiller les opportunités criminelles de Martelli dans les cinq états.

ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE

Les bandits qui parviennent à s'infiltrer dans le train surveillé et à échapper aux autorités avec l'émeraude de Covington recevront une récompense pour une cartouchière gratuite. Si vous terminez cette opportunité en difficulté impitoyable cette semaine ou plus tard, vous déverrouillerez également la casquette de la Pacific Union, disponible à l'achat dans la boutique de Madame Nazar.

De plus, les saloons du coin offrent des verres gratuits toute la semaine. C'est à la fois une invitation et une mise en garde en cas de bagarre générale. Enfin, rendez-vous dans la section Avantages pour recevoir une récompense pour une sélection d'accessoires.

PROMOTIONS

Cette semaine, les écuries vous proposent 30 % de remise sur les emplacements d'écurie et 40 % de remise sur tous les chevaux American Paint. Les schémas de fabrication de munitions sont également à -30 %, aussi bien ceux du recéleur que le schéma de balles à petit gibier narcotique vendu par Harriet Davenport. Perfectionnez vos compétences meurtrières et profitez de 40 % de réduction sur les cartes de compétence.

Pour célébrer la sortie de Prix du sang, les remises ci-dessous sont actives jusqu'au 26 juillet :

-30 % sur toutes les selles et les sacoches améliorées de rôle

-30 % sur le chariot de chasseur de primes

-30 % sur le fusil à petit gibier

-30 % sur le revolver de la Navy

-40 % sur tous les chiens de camp

-40 % sur tous les thèmes de camp (notamment les thèmes de camp pour les rôles)

-40 % sur tous les vêtements dans la boutique de Gus

-40 % sur tous les ponchos

NVIDIA DLSS

Dans le cadre de la mise à jour du 13 juillet, Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online sur PC prendront en charge la technologie NVIDIA DLSS pour tous les utilisateurs de Windows possédant une carte graphique NVIDIA GeForce RTX compatible. Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de profiter d'un taux d'images par seconde plus élevé et de magnifiques images nettes.

AVANTAGES PLAYSTATION

Les joueurs sur PlayStation peuvent jouer à Red Dead Online sans abonnement à PlayStation Plus du 13 au 26 juillet.