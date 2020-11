Red Dead Online : une version stand-alone à prix cassé et une grosse mise à jour la semaine prochaine

Rockstar Games a annoncé que GTA Online aurait droit à une version stand-alone sur next-gen en 2021, et elle sera même gratuite pendant les 3 premiers mois sur PS5. Surprise, Red Dead Online va le devancer, car dès le 1er décembre, le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 pourra être acheté séparément ! Oui, il faudra passer à la caisse, pour profiter de l'expérience en ligne, mais le prix sera affiché à seulement 4,99 € jusqu'au 15 février 2021, suite à quoi il passera à 19,99 €.

Le client pourra être téléchargé sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, le Rockstar Games Launcher, l'Epic Games Store et Steam, et pèsera environ 123 Go, rien que ça. Il sera rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X/S si vous avez une version PS4 ou Xbox One, et permettra d'acheter Red Dead Redemption 2: Story Mode en DLC pour retrouver l'expérience complète.

Le 1er décembre sera aussi l'occasion de faire évoluer le contenu de Red Dead Online en améliorant le Rôle de Chasseur de Prime. De nouveaux criminels à chasser, équipements et compétences seront proposés, avec également de nouvelles récompenses légendaires et un Passe du Hors-la-Loi. Histoire de nous préparer à cette aventure, le Chasseur de Prime est d'ailleurs à l'honneur du contenu de la semaine.

XP DOUBLÉE DANS UNE TERRE D'OPPORTUNITÉS ET DANS LES MISSIONS DE CHASSEUR DE PRIMES Cette semaine, aventurez-vous dans l'Ouest sauvage de Red Dead Online pour gagner de l'XP supplémentaire, ainsi que des bonus spéciaux. Rendez service à Jessica LeClerk et Horley dans leur quête de justice et gagnez le double d'XP en terminant les missions Une terre d'opportunités. Que vous soyez un justicier ou un soldat de fortune, il est temps de vous mettre en selle : cette semaine, toutes les missions de chasseur de primes octroient le double d'XP dans Red Dead Online. Faites équipe avec des alliés pour accomplir vos missions plus facilement. De plus, tous les membres d'un groupe gagneront plus de RDO$ et d'XP en chassant des primes et en participant à des évènements du mode exploration. PROMOTIONS Cette semaine, faites-vous plaisir sans faire mal à votre portefeuille grâce aux promotions de Wheeler, Rawson & Co. et d'autres commerçants. Voici les offres : -30 % sur toutes les selles et selles améliorées ;

-30 % sur tous les manteaux et gilets. AVANTAGES PRIME GAMING Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants : 5 phéromones d'animal légendaire gratuites ;

6 000 XP de naturaliste ;

Camp de voyageur gratuit ;

Manteau Katata gratuit (confectionné à partir d'une fourrure de wapiti Katata légendaire.

Red Dead Redemption 2 est actuellement disponible à partir de 18,72 € sur Amazon.fr.

