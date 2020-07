GTA Online : la Nagasaki Shotaro et les courses façon TRON à l'honneur cette semaine

C'est une semaine d'activités somme toute assez classique qui nous attend dans GTA Online. Rockstar Games met avant tout l'accent sur son mode Retour à la Ligne, dans lequel nous pouvons piloter des motos à la TRON qui laissent des traînées explosives derrière elles, en proposant des récompenses triplées. D'ailleurs, la Nagasaki Shotaro au cœur de cette expérience est vendue avec 35 % de réduction jusqu'à jeudi prochain pour fêter ça.



Sinon, les GTA$ et RP sont doublés dans les lieux de productions de motards et dans les Courses Casse-Cou, plusieurs promotions sont disponibles et vous pouvez obtenir une variante luxueuse de la Progen GP1 via la Roue de la Fortune.

Récompenses triplées dans Retour à la ligne Parfois, deux roues valent mieux que quatre. Cette semaine, GTA Online célèbre les motos de toutes formes et de toutes tailles. Enfourchez votre Nagasaki Shotaro ultra-rapide et massacrez vos adversaires avec sa traînée lumineuse destructrice : Retour à la ligne octroie cette semaine le triple de récompenses. Récompenses doublées dans les lieux de production de motards Peut-être que vous préférez quelque chose de plus discret. Dans ce cas, refourguez des caisses de contrebande sur la carte tout en évitant les fouineurs et les saboteurs : toutes les ventes des lieux de production de motards rapportent des GTA$ et RP doublés pour faire bonne mesure. Récompenses doublées dans les courses casse-cou Sinon, vous pouvez toujours faire fi de toute prudence et participer aux courses casse-cou créées par Rockstar, qui octroient elles aussi des récompenses doublées cette semaine. Tentez de remporter la Progen GP1 Faites tourner la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et diverses récompenses mystère. Le grand prix de la semaine est la Progen GP1, une supersportive aux atouts capables de ravir les accros à l'adrénaline comme les milliardaires. Promotions Les pilotes en herbe peuvent profiter de promotions sur des bolides pour démarrer sur les chapeaux de roue. -35 % sur la Nagasaki Shotaro

-40 % sur la Declasse Tulip

-35 % sur la Grotti X80 Proto

-35 % sur la Imponte Ruiner 2000

-35 % sur le Nagasaki Blazer aqua

-40 % sur la Western Rampant Rocket

-40 % sur la Vapid Clique Choisissez votre bonus de variante d'arène pour la semaine prochaine Ce week-end, déversez votre rage dans la Maze Bank Arena. Faites votre choix entre les variantes apocalypse, anticipation et cauchemar : celle qui sera le plus représentée dans l'arène ce week-end bénéficiera de 50 % de réduction la semaine prochaine, pour tous les véhicules d'arène. Bonus Twitch Prime Les joueurs qui ont associé leurs comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club recevront 200 000 GTA$ en jouant à tout moment cette semaine, ainsi qu'un bonus de 200 000 GTA$ supplémentaires pour avoir joué ces quatre dernières semaines. Les bonus seront déposés sur votre compte Maze Bank dans un délai de 72 heures. À partir de cette semaine, vous pouvez également récupérer la boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuitement. De plus, profitez de 70 % de réduction sur la Pegassi Oppressor et de 80 % de réduction sur la Bravado Verlierer. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.

Grand Theft Auto V - Édition Premium Online est actuellement disponible au prix de 19,99 € à la Fnac.