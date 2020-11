Cyberpunk 2077 : fantôme de Johnny Silverhand, bande-son éclectique et trailer de gameplay sensationnel dans le 5e Night City Wire

C'est ce jeudi qu'aurait dû sortir Cyberpunk 2077, mais il n'en sera rien suite au dernier report en date. Pour autant, CD Projekt a encore bien des informations à nous communiquer, puisqu'un 5e épisode de son format Night City Wire vient donc d'être diffusé, centré cette fois sur la musique du jeu et le personnage de Johnny Silverhand, qui a ouvert le bal avec une nouvelle bande-annonce.

Considéré comme un terroriste, le personnage campé par Keanu Reeves fera office de co-protagoniste du jeu plutôt que de simple sidekick, apparaissant sous forme de fantôme holographique dans l'esprit de V, qui s'est implanté une biopuce sensée offrir la vie éternelle et contenant la conscience numérisée du rockeur. Les deux personnages vont donc devoir cohabiter, chacun ayant évidemment son propre agenda avec des plans bien précis. Entre le rebelle souhaitant changer le monde et le mercenaire faisant profiter de ses services aux plus offrants, le scénario de Cyberpunk 2077 promet de nous en faire voir de toutes les couleurs dans cette ville décadente.

Pour donner vie à Johnny, Keanu Reeves s'est de son côté prêté au jeu de la motion capture, l'envers du décor avec quelques extraits de son travail en studio ayant été diffusés. Et de l'aveu même de Borys Pugacz-Muraszkiewicz, la limite entre l'acteur et son personnage est assez floue, comme pour tous ces rôles, Keanu étant Johnny et inversement. Les fans de la star apprécieront !

L'autre gros morceau de cette présentation a donc été la bande-son qui accompagnera nos longues heures de jeu. Principalement composée de musique électronique avec des sons de synthétiseurs pour coller à l'ambiance, elle fera intervenir de nombreux artistes de la scène internationale comme nous le savions déjà, de Grimes à Run the Jewels en passant par Tina Guo, Gazelle Twin et bien d'autres. D'ailleurs, la DJ Nina Kraviz a participé et aura même son personnage dans le jeu. Chaque quête devrait être accompagnée de musiques, et il y aura de quoi faire avec plus de 150 morceaux personnalisés et créés uniquement pour Cyberpunk 2077 !

Et histoire de nous donner un nouvel avant-goût de ce qui nous attend, un EP spécial de six pistes a été mis en ligne sur Spotify.

Plus anecdotique, sauf si vous êtes streameur et redoutez les problèmes de droits d'auteur qui font pas mal parler d'eux en ce moment, un mode spécial désactivera automatiquement certaines musiques lors des diffusions sur les plateformes de stream afin d'éviter les problèmes de DMCA et compagnie. Sur consoles, il semblerait qu'il faille l'activer manuellement.

Dans tous les cas, nous pourrons profiter d'une synchronisation labiale au top dans une dizaine de langues comme nous vous l'avions déjà rapporté, et ce grâce au partenariat entre CD Projekt et JALI Research. Le but est clairement que nous n'y fassions pas attention en jouant, signe que le travail effectué est totalement réussi puisque le but étant de nous immerger au mieux. Tous les personnages y auront droit, autant dire que le travail a dû être colossal.

Et avant de terminer, sachez qu'en plus des goodies et bonus présents avec chaque copie du jeu, un programme spécial va permettre à quiconque liera son compte GOG au jeu d'obtenir de nouvelles récompenses cosmétiques pour habiller V, dont un tee-shirt et une veste The Witcher. Les détails à ce sujet arriveront prochainement. Enfin, c'est un nouveau trailer de gameplay qui est à voir en français ci-dessous, et en anglais en page suivante avec de nouveaux visuels et la rediffusion de ce dernier épisode de Night City Wire avant l'arrivée du jeu en rayons.

Derrière les fards et la belle affichés sur les écrans, les rues de Night City sont gangrénées par le crime, et c'est là que nous interviendrons. La vidéo est ultra complète, donnant quelques pistes sur les motivations de V, avec un aperçu de certains menus et activités annexes, ainsi que pas mal d'action, faisant bien monter la hype en vue de la sortie prévue le mois prochain.

Le lancement de Cyberpunk 2077, qualifié de monde ouvert next-gen, est fixée au 10 décembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, avec la possibilité d'y jouer sans frais supplémentaires sur PS5 et Xbox Series X | S avec votre copie de la génération passée. Vous pouvez précommander votre exemplaire 52,99 € sur Amazon.

