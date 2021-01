Cyberpunk 2077 : des artworks montrent Johnny Silverhand avant l'arrivée de Keanu Reeves

Keanu Reeves est devenu le visage de Cyberpunk 2077, l'acteur canadien prête ses traits et sa voix à Johnny Silverhand, un chanteur révolutionnaire qui occupe une place importante dans le scénario du jeu de CD Projekt, mais le personnage n'a évidemment pas été pensé à partir de lui.





Un développeur anonyme avait récemment dévoilé que Johnny devait être plus cool et maniaque, inspiré de Solid Snake et Cillian Murphy. Et justement, la senior concept artist Lea Leonowicz a partagé sur son compte ArtStation quelques artworks de Johnny Silverhand avant l'arrivée de Keanu Reeves sur le projet, montrant le rockeur avec une apparence très similaire au résultat final, mais avec un visage bien différent. De nombreuses tenues ont été essayées, la cigarette n'est jamais loin, mais le personnage semblait encore plus désinvolte. Chose amusante, le bras mécanique de Johnny change de côté selon les dessins.

Cyberpunk 2077 vient pour rappel de passer en version 1.1, les changements sont à retrouver dans cet article, et le jeu est toujours vendu 38,50 € sur Amazon.