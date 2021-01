RUMEUR sur Cyberpunk 2077 : DLC et fonctionnalités supprimés du jeu de base, Silverhand plus sage que prévu, un développeur se lâche

Cyberpunk 2077 a fait couler beaucoup d'encre en fin d'année dernière, malgré ses nombreuses qualités, le jeu de rôle de CD Projekt a surtout brillé par ses très nombreux bugs, surtout sur les vieilles consoles de salon. Les développeurs ont publié des patchs, et du contenu additionnel gratuit doit arriver pour corriger tout cela.

Mais en interne, tout n'est pas rose, et sur GameFAQs, un internaute rapporte les propos d'un développeur anonyme qui dévoilerait ce qui se passe en interne chez CD Projekt. Le développement de Cyberpunk 2077 a été compliqué, et c'est loin d'être terminé. Cependant, le studio polonais n'a rien communiqué officiellement, tout cela est donc à prendre avec des pincettes. CD Projekt voudrait ainsi faire « une No Man's Sky » et rajouter le contenu manquant à Cyberpunk 2077 avant la fin du mois de juin via des mises à jour gratuites, mais en interne, il y aurait des conséquences, comme des départs importants, d'autant que les actionnaires, mais aussi Sony, grondent suite aux nombreuses demandes de remboursement.

Le développeur parle de plusieurs choses qui ne vont pas, comme d'une quête réécrite une douzaine de fois puis qui a été supprimée à la demande d'un haut responsable et qui va finalement arriver sous forme de DLC, ou encore de personnes recrutées sans trop de raisons, mais qui restent grâce à leurs bonnes relations avec les responsables. Une grosse partie du code du jeu a été entièrement réécrit et des éléments n'ont pas été inclus à cause d'une erreur d'interface utilisateur, un bug toujours présent dans la version finale, et des vestiges de contenus supprimés peuvent même être trouvés dans les fichiers .dat du jeu.

Nous devrions donc avoir une première vraie version de Cyberpunk 2077 en juin prochain, les bugs devraient ainsi totalement disparaître. Le développeur explique que la version PS5 est basée sur le code de la version PC, le kit de développement de Sony est d'ailleurs jugé « impressionnant », et sur PS4 et Xbox One, le code a totalement été supprimé pour être refait de la bonne manière. Sur Xbox Series X, le code a simplement été corrigé, mais le jeu actuel ne ressemble pas du tout à ce qui était prévu. De nombreux bâtiments fermés auraient dû être accessibles, 50 000 lignes de dialogues ont été supprimées et tout cela devrait en théorie être de retour en juin 2021 dans le jeu. D'autres éléments, comme des souterrains, ont été supprimés par qu'ils étaient jugés « moches », même si le développeur parle d'une sacrée ambiance rappelant celle de Vampire: The Masquerade - Bloodlines avec les Malkaviens.

Johnny Silverhand n'est lui non plus pas comme il était imaginé à la base, le rockeur anarchiste devait normalement avoir un côté plus cool et maniaque, le développeur parle d'un « Foltest sous crack ». Et même s'il n'apprécie pas le jeu d'acteur de Keanu Reeves, il reconnaît que l'homme est très sympathique, il a remercié tous les développeurs lors de son premier jour dans les studios. Mais à l'origine, le personnage devait davantage s'inspirer du Solid Snake de David Hayter dans le premier Metal Gear Solid et de Cillian Murphy, alias l'Épouvantail dans les Batman et Thomas Shelby dans Peaky Blinders, un sacré maniaque dans ces rôles ! Cependant, les actionnaires voulaient un « star talent », Keanu Reeves était abordable, il a donc été choisi, au grand dam des développeurs.

Dans les fonctionnalités supprimées, il y avait apparemment une routine d'IA pour des guerres de gangs, mais aussi de la consommation de drogue par les enfants, des prêtres et références à l'association internationale pour la conscience de Krishna enlevés à cause d'une auto censure, et une quête aurait dû permettre de prendre la place d'un officier de la Max-Tac et d'infiltrer leur quartier général, de le pirater de voir les forces spéciales intervenir suite à cela, mais la quête a été jugée trop complexe à mettre en place. Deux arcs narratifs majeurs ont également été supprimés à cause de bugs, et si le pathfinding de la police est chaotique, c'est simplement dû à une mauvaise manipulation dans le code, une erreur corrigée depuis en interne.

Au final, le développeur juge quand même ce lancement catastrophique bénéfique. Les responsables assument les erreurs et, surtout, les développeurs ont maintenant le temps de travailler sur ce contenu sans avoir la pression de devoir sortir le jeu à l'heure. Les DLC devraient rajouter tout ce contenu supprimé et étoffer plusieurs éléments de l'intrigue, apportant des précisions sur Morgan Blackhand et la guerre des Corpos notamment, des idées soumises par Mike Pondsmith, créateur du jeu de rôle papier Cyberpunk 2020, mais mises de côté. Le développeur explique que la version complète de Cyberpunk 2077 devrait exister en fin d'année 2021, il faudra être patient. Le jeu est vendu 52,8 € sur Amazon.

