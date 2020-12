Cyberpunk 2077 : une action groupée en justice contre CD Projekt RED semble se profiler en Pologne

Cela me fait penser aux critiques que s’était pris No Man’s Sky à sa sortie (jeu ne correspondant pas à ce qui avait été présenté avant son lancement), et comment le studio s’est ratrappé depuis en le patchant à grands coups de contenus supplémentaires et en le rendant aujourd’hui absolument superbe !



Mais C2077 tourne lui déjà (très) bien sur PC hdg aujourd’hui…



Mais je me demande ce que sera devenu C2077 dans quelques temps (1 à 2 ans) : un jeu complètement transformé et fonctionnant parfaitement sur les PC/sX/PS5, avec beaucoup de contenus ajoutés ?