Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED voit grand avec un projet en live-action par une compagnie de renom

Depuis le lancement de l'extension Phantom Liberty et de la grosse mise à jour 2.0, Cyberpunk 2077 est de retour en force dans nos consoles et PC. Il vient d'ailleurs d'avoir droit à un patch 2.01 venant résoudre tout un tas de soucis. Mais ce n'est pas le jeu qui nous intéresse cette fois ni sa suite en développement sous le nom de projet Orion. Après la série animée Cyberpunk: Edgerunners du côté de Netflix, CD Projekt RED a désormais dans ses cartons une adaptation en live-action prenant place dans ce même univers futuriste !

Le studio a annoncé la nouvelle via un communiqué de presse, nous faisant savoir qu'il s'est associé à Anonymous Content pour concevoir ce projet en prises de vue réelles, qui n'en est qu'au début de son développement en étroite collaboration avec l'équipe créative du jeu. Si ce nom ne vous dit rien, les productions de cette société vous diront forcément quelque chose, True Detective et Mr. Robot étant cités. Il faut donc à priori nous attendre à une série. AC Studios œuvre d'ailleurs actuellement sur une autre licence tirée d'un univers vidéoludique, Life is Strange, qui peine à se concrétiser. À la tête du projet, nous retrouvons Garret Kemble, Head of Television chez Anonymous Content, le directeur du développement Ryan Schwartz, le directeur de la création David Levine, ainsi que Bard Dorros et Charlie Scully.

Actuellement, un scénariste est recherché pour raconter une histoire inédite dans le monde de Cyberpunk 2077, autant dire que ce n'est pas demain la veille que du concret sera montré. Sachant que le studio est capable de faire appel à des acteurs renommés comme Keanu Reeves et Idris Elba, nous pouvons nous attendre à du lourd si le budget suit.

Il est au passage rappelé qu'un jeu de plateau Gangs of Night City est en développement par CMON suite à un Kickstarter, tandis qu'un roman appelé Cyberpunk 2077: NO_COINCIDENCE existe, publié en France par Panini Comics et que vous pouvez vous procurer sur Amazon ou à la Fnac au prix de 16 €.

