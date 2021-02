Cyberpunk 2077 : la mise à jour 1.2 est repoussée et continue la série de reports, CD Projekt RED s'explique

Elle paraît déjà loin, la sortie de Cyberpunk 2077 : lui qui aurait dû être le jeu évènement de la fin d'année 2020 et au-delà a vu sa sortie être entachée par des versions PS4 et Xbox One exécrables, qui ont mis ses qualités en retrait sur la scène médiatique. CD Projekt RED est depuis en mission sauvetage, et prévoyait 2 grosses mises à jour pour redresser la barre en janvier et en février. Le patch 1.1 a été lancé dans les temps, mais la récente cyberattaque qui a compromis des données du studio a freiné les plans pour la suite.

Les développeurs le confirment, la mise à jour 1.2 ne sera finalement pas lancée en février, non seulement à cause de cette cyberattaque, mais aussi car les initiatives pour améliorer Cyberpunk 2077 sont plus nombreuses et ambitieuses qu'imaginé à la base. Elle est dorénavant prévue pour la deuxième moitié du mois de mars 2021.

Alors que nous voulions sincèrement fournir le patch 1.2 pour Cyberpunk 2077 dans le laps de temps que nous avons détaillé précédemment, la récente cyberattaque sur l'infrastructure informatique du studio et la portée étendue de la mise à jour entraînent que cela ne se produira malheureusement pas - nous aurons besoin de plus de temps. Notre objectif pour le patch 1.2 va au-delà de n'importe laquelle de nos mises à jour précédentes. Nous avons travaillé sur de nombreuses améliorations et correctifs de qualité globale, et nous avons encore du travail à faire pour nous assurer que c'est ce que vous obtenez. Dans cet esprit, nous visons maintenant une sortie dans la seconde quinzaine de mars. Ce ne sont pas les nouvelles que nous aimons partager, mais nous voulons nous assurer de lancer cette mise à jour correctement. Restez à l'écoute pour plus d'informations à mesure que la sortie approche. Merci pour votre patience et votre soutien continus.

