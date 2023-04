Cyberpunk 2077 : la mise à jour 1.62 disponible, avec le mode ray tracing Overdrive et d'autres nouveautés techniques sur PC

Tiens, cela faisait depuis novembre que nous n'avions pas eu droit à une nouvelle mise à jour de Cyberpunk 2077. Il vient d'en accueillir une nouvelle cette semaine, à destination exclusive des PC, car elle se concentre sur une fonctionnalité attendue depuis quelque temps : le mode Overdrive pour rendre le ray tracing encore plus performant. Cette évolution aussi appelée path tracing va ainsi être essayée pour la première fois à grande échelle. Si vous ne savez pas ce que vaut cette option graphique de pointe, elle avait été montrée en images et vidéo il y a quelques jours.

La mise à jour est aussi l'occasion pour CD Projekt RED d'ajouter du NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing), un mode d'anticrénelage conçu pour améliorer la qualité de l'image, la prise en charge d'Intel Xe Super Sampling 1.1 et une amélioration du benchmark affichant encore plus d'informations en temps réel.

Le patch 1.62 de Cyberpunk 2077 est en cours de déploiement sur PC. Cette mise à jour introduit l'avant-première technologique Ray-tracing : mode Overdrive pour les PC haut de gamme.

En collaboration avec NVIDIA, nous vous présentons un tout nouveau mode de rendu entièrement ray-tracé, le path-tracing, qui sera implémenté dans le jeu via le patch Ray-tracing : mode Overdrive. Nous en sommes très fiers. Ce patch repousse les limites de ce qui est possible en termes de technologie. Cependant, parce que cette technologie est si nouvelle et si fondamentalement différente de celle que nous utilisions jusqu'à présent, nous savons que ce patch ne sera pas parfait dès le départ et que les joueurs pourraient rencontrer quelques problèmes : c'est pourquoi nous avons décidé de le qualifier « d'avant-première technologique ». C'est toute une vision du futur que nous souhaitons partager avec vous, c'est pourquoi nous nous engageons à continuer à travailler sur cette fonctionnalité pour l'améliorer.

L'aperçu technologique du Ray Tracing : Mode Overdrive est actuellement pris en charge par les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 (4070 Ti et plus). Elle l'est également sur les cartes NVIDIA GeForce RTX 3090 (1080p, 30 fps). Comme il s'agit d'une fonctionnalité de pointe, elle nécessite le matériel le plus performant disponible pour fonctionner correctement. Ray Tracing : Overdrive est très gourmand en GPU, c'est pourquoi il est désactivé par défaut.

Pour les cartes graphiques PC compatibles avec le ray tracing et disposant d'au moins 8 Go de VRAM, nous avons inclus une option permettant plus de rendu dans les captures en path-tracing dans le mode photo. Cette option est possible, car elle permet de ne rendre qu'une seule image, par opposition au rendu de plusieurs images par seconde (c'est-à-dire FPS), ce qui se produirait en jouant au jeu.

Vous trouverez ci-dessous la liste des changements apportés par le patch 1.62 :

Path-tracing : avant-première technologique

Ajout d'un paramètre prédéfini Ray-tracing : Overdrive qui inclut la technologie du path-tracing. Vous pouvez activer le paramètre prédéfini Ray-tracing : Overdrive depuis Paramètres > Graphismes > Préréglage rapide, ou activer seulement le path-tracing séparément depuis Réglages > Graphismes dans la section Ray-tracing.

De plus, nous avons inclus une option permettant de rendre en mode path-tracé les captures d'écran réalisées dans le mode photo pour les autres cartes graphiques compatibles avec le ray-tracing. Notez que plus la résolution est élevée et moins le processeur est puissant, plus la capture d'écran prendra de temps (de quelques secondes à plusieurs minutes). Vous pouvez activer le path-tracing pour le mode photo depuis Paramètres > Graphismes, dans la section Ray-tracing.

DLAA

Ajout du NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing), un mode d'anticrénelage conçu pour améliorer la qualité de l'image. Cette fonctionnalité requiert une carte graphique NVIDIA RTX. Elle peut être activée depuis Paramètres > Graphismes dans la section NVIDIA DLSS.

Intel XeSS

Ajout de la prise en charge d'Intel Xe Super Sampling 1.1, une technologie de mise à l'échelle qui utilise l'apprentissage automatique pour fournir des performances améliorées avec une qualité d'image élevée. Elle peut être activée depuis Paramètres > Graphismes dans la section Échelle de résolution.

Améliorations du benchmark

Amélioration du benchmark qui affichera désormais plus d'informations dans l'écran des résultats, y compris les caractéristiques du PC, la version du pilote du processeur et les paramètres sélectionnés.