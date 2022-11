Cyberpunk 2077 : une mise à jour 1.61 disponible

Suite à l'annonce de l'arrêt du soutien des versions PS4 et Xbox One, Cyberpunk 2077 ne va continuer à évoluer que sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, et encore un tout petit peu sur Stadia avant sa disparition. Il accueille ainsi sur ces plateformes une mise à jour 1.61, sans contenu supplémentaire, mais avec un tas de correctifs et une innovation technique.

Il s'agit de l'ajout de la compatibilité avec AMD FidelityFX Super Resolution 2.1, qui devrait encore améliorer un petit peu les performances globales de l'expérience. L'ensemble des modifications du patch peut sinon être retrouvé ci-dessous.

QUÊTES ET MONDE OUVERT Correction d'un bug où marteler la touche d'interaction pour prendre le butin des conteneurs pouvait empêcher de terminer divers petits boulots du NCPD.

Crime signalé : Un autre cercle de l'Enfer, Objets trouvés, Du sang dans l'air, Employé déloyal, N'oubliez pas le frein à main !, Camarade rouge - Correction d'un bug où la quête ne se terminait pas après avoir récupéré le butin.

Correction d'un bug où certaines missions d'agression en cours à Northside, Rancho Coronado, Coastview et dans les Badlands ne se terminaient pas après avoir accompli tous les objectifs.

Correction d'un bug où certains petits boulots d'activité criminelle suspectée ne se terminaient pas après avoir accompli tous les objectifs.

Correction d'un bug qui pouvait désactiver tous les points de dépôt, ce qui bloquait la progression de divers contrats.

Correction d'un bug où il était impossible de terminer une agression en cours à Charter Hill, car les preuves n'apparaissaient pas.

Cyberpsycho repéré : Maison de la colline - Correction d'un bug où il était impossible d'atteindre le cyberpsycho, car la porte du garage ne s'ouvrait pas.

Cyberpsycho repéré : Où viennent mourir les hommes - Correction d'un bug où la quête restait bloquée sur l'objectif Trouver le cyberpsycho après avoir vaincu le cyberpsycho et envoyé les informations à Regina.

Contrat : Erreur 404 - Correction d'un bug où arriver dans la zone ne déclenchait pas le contrat.

Contrat : Liberté de la presse - Correction d'un bug où il était impossible d'accéder aux studios de télévision, car les portes du bâtiment étaient fermées.

Contrat : La cupidité ne paye jamais - Correction d'un bug où il était impossible d'accomplir l'objectif Fouiller la pièce secrète, car l'ordinateur n'était pas allumé.

Contrat : Dernière connexion - Correction d'un bug où arriver dans la zone ne déclenchait pas le contrat.

Contrat : Trop douée pour eux - Correction d'un bug où arriver dans la zone ne déclenchait pas le contrat.

Contrat : Amis de longue date - Correction d'un bug où arriver dans la zone ne déclenchait pas le contrat.

Contrat : Mauvais perdant - Correction d'un bug où il était impossible de parler au barman si un combat se déclenchait à l'intérieur du bar, ce qui bloquait la progression.

Contrat : On tient ta femme - Correction d'un bug où Lauren ne réagissait pas lorsque le joueur arrivait pour la secourir, ce qui bloquait la progression.

Automatic Love - Correction d'un bug qui pouvait bloquer la progression vers d'autres quêtes principales après avoir quitté le Clouds.

Fortunate Son - Correction d'un bug où il était impossible de progresser au-delà de l'objectif Retourner au camp des Aldecaldos.

I Fought the Law - Correction d'un bug où, suite au rendez-vous avec River, il se téléportait dans une zone souterraine inatteignable, ce qui bloquait la progression.

Small Man, Big Mouth - Correction d'un bug qui pouvait bloquer la progression à cause d'un camion dans le garage qui disparaissait. VISUEL Les PNJ de Night City possèderont désormais des parapluies de couleurs et formes variées.

Correction de plusieurs cas de collisions manquantes qui provoquaient la chute du joueur hors de la carte.

Correction de plusieurs objets flottants ou déplacés sur la carte.

Correction du bug où la poitrine de V passait à travers ses vêtements après en avoir modifié la taille chez un charcudoc.

Correction d'un bug où, après avoir modifié la longueur des ongles de V de longs à courts en utilisant un miroir, le changement n'était pas reflété en jeu tant que le joueur ne rechargeait pas une sauvegarde.

Correction d'un bug où les voitures pouvaient bugger après une collision. GAMEPLAY Correction d'un bug où les couteaux iconiques Chasseur de têtes et Croc bleu n'apparaissaient pas dans l'inventaire du vendeur si le joueur lui avait rendu visite avant le patch 1.6.

Les bonus de dégâts critiques et de réduction du temps de recharge des piratages rapides des vêtements devraient désormais fonctionner correctement.

Il devrait désormais être possible de fabriquer la version légendaire du revolver iconique Amnesty.

Correction d'un bug où il était possible d'utiliser des consommables lors des combats à mains nues.

Correction d'un bug où les armes à dégâts explosifs infligeaient moins de dégâts que prévu.

Correction d'un bug où des modules équipés sur un objet disparaissaient lorsque le joueur vendait l'objet, partait, puis rachetait l'objet auprès du même vendeur.

Correction d'un bug où dissimuler un corps dans un conteneur ou un coffre, s'éloigner puis revenir pouvait octroyer au joueur une quantité d'argent infinie.

Le bustier réfractaire de fixer en aramide est désormais disponible pour les joueurs n'ayant pas choisi le parcours de gosse des rues.

Correction d'un bug où tirer avec certaines armes lors d'une chute pouvait annuler les dégâts de chute. INTERFACE The Beast In Me - Correction d'un bug où la position du joueur pouvait être indiquée 1/6 alors que celui-ci arrivait à la deuxième place.

Correction d'un bug où rétablir les raccourcis clavier par défaut ne fonctionnait pas en jeu tant que celui-ci n'avait pas été relancé/rechargé.

Correction d'un problème où le menu d'inventaire remontait et redescendait rapidement après avoir retiré ou désassemblé un objet. MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES PC Correction du bug de chutes d'IPS temporaires qui survenait en quittant les menus.

Correction du bug où remplir les conditions nécessaires à l'obtention des succès n'entraînait pas leur validation sur Epic Games Store. Dans le cas de succès pour lesquels les conditions ont été remplies plus tôt dans une sauvegarde donnée, notez qu'il sera peut-être nécessaire de réessayer avec un nouveau jeu ou une sauvegarde antérieure où les conditions n'étaient pas encore remplies.

Le menu de chargement ne devrait plus rester bloqué lorsque le jeu est joué sur GOG sans connexion internet.

Correction d'un bug où améliorer un objet vers un niveau de rareté supérieur faisait planter le jeu. MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES AUX CONSOLES Correction d'un bug où les sauvegardes Cross progression sur console Xbox One n'étaient pas transférées sur PC ou PlayStation.

Correction d'un bug où, après la connexion à GOG sur PlayStation, la section Mes récompenses affichait une erreur. MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES STADIA Correction d'un bug où le jeu ne s'arrêtait pas lorsque le gameplay était mis sur pause. DIVERS Ajout de la compatibilité avec AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 (PC et consoles next-gen uniquement).

Correction d'un bug où, dans des circonstances spécifiques, Judy pouvait disparaître du jeu lorsqu'elle se trouvait dans son appartement.

Correction d'un bug où l'interaction avec la garde-robe dans le camp des nomades était dupliquée après y avoir passé le temps.

Il ne sera plus possible de jouer sur des bornes d'arcades placées à l'horizontale.

