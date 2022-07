GOG.com : les Cyberpunk 2077 et The Witcher Goodies Collections encore offerts pour les 20 ans de CD Projekt RED

Fondé en 1994, CD Projekt s'occupait alors d'éditer des jeux vidéo en Pologne, essentiellement des jeux de rôle pour PC. Mais en 2002, il lance CD Projekt RED, une branche dédiée au développement et accouche quelques années plus tard de The Witcher. La suite, vous la connaissez, avec la suite des aventures de Geralt de Riv et un voyage dans le futur de 2077.

CD Projekt RED fête donc ses 20 ans, et pour l'occasion, il permet de récupérer des packs de goodies numériques sur sa plateforme GOG.com. Rien de bien neuf, ces The Witcher Goodies Collection et Cyberpunk 2077 Goodies Collection avaient déjà été offerts par le passé et regroupent des affiches, fonds d'écran numériques, des concept arts ou encore des making of, mais CD Projekt a rajouté dans le pack de Cyberpunk 2077 des visuels inédits. Voici le contenu :

The Witcher Goodies Collection La collection de goodies The Witcher est disponible gratuitement. Elle comprend des illustrations, des livres, des bandes originales, des vidéos “making of”, le concert du Video Game Show, des fonds d'écran, et bien plus de goodies issus de tous les jeux The Witcher réunis. Cyberpunk 2077 Goodies Collection Parmi les nouveautés de la collection de goodies Cyberpunk 2077, vous trouverez des concept arts uniques et des posters publicitaires aux designs présents dans le jeu. Le contenu déjà existant comprend des posters imprimables, des fonds d'écran numériques, des graffitis de gangs et les illustrations steelbook - tout ceci pour donner à votre ordinateur et à votre salon une touche futuriste et rebelle. Enfin, des goodies détaillant l'univers Cyberpunk 2077, comme des captures d'écran et des schémas d'armes.

Ces packs de goodies sont à récupérer sur GOG.com pendant une durée limitée. Le studio propose également des lives régulièrement sur Twitch pour fêter son anniversaire, le prochain est aujourd'hui même, à 16h00. Pour rappel, la plateforme de jeux sans DRM organise également en ce moment les Soldes Find Your Indie avec un tas de titres indépendants en promotion.