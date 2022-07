BON PLAN sur GOG.com : plus de 1 500 jeux indépendants en promotion

CD Projekt n'arrête pas les périodes de promotion sur sa plateforme de jeux sans DRM, et après avoir mis à l'honneur les jeux français, le studio lance les Soldes Find Your Indie sur GOG.com, avec plus de 1 500 jeux indépendants en promotion pendant un peu plus d'une semaine et des réductions allant jusqu'à -90 %.

Nous retrouvons des jeux indés cultes, comme Deponia, Darkest Dungeon ou encore Disco Elysium dans son édition Final Cut à 13,99 € seulement, mais aussi des curiosités récentes à l'instar de XEL, Final Vendetta, Card Shark, Old World et même Trek to Yomi, affiché à 14,99 €. Notons également la présence dans la longue liste de Deliver Us the Moon, Frostpunk, Crypt of the NecroDancer et même un GOG RPG Bundle regroupant Evoland Legendary Edition, Dead In Vinland et Knights of Pen and Paper +1 Edition à 7,89 €.

Vous pouvez retrouver tous les jeux en promotion sur GOG.com. Ces Soldes Find Your Indie se termineront le 2 août prochain, à minuit.