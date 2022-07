BON PLAN sur GOG.com : les jeux français en promotion

La France célèbre aujourd'hui sa fête nationale, et GOG.com a décidé de marquer le coup comme souvent en mettant en avant les titres développés dans l'Hexagone. Pendant quelques jours, vous pouvez retrouver un tas de jeux vidéo produits en France avec des prix réduits jusqu'à 90 %.

Nous retrouvons évidemment les Syberia de Microids, les célèbres franchises d'Ubisoft (Assassin's Creed, Far Cry, Rayman, Prince of Persia, Splinter Cell, etc.), des jeux de Focus Entertainment (A Plague Tale: Innocence, GreedFall, Necromunda: Hired Gun), mais également des titres un peu moins connus comme Curse: The Eye of Isis, Necronomicon: The Dawning of Darkness ou encore Voyage: Journey to the Moon.

Ce sont plus de 350 offres qui sont proposées sur GOG.com lors de cette Semaine française, qui se termina le 20 juillet prochain, à 13h00.