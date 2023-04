BON PLAN sur GOG.com : les jeux Star Wars déjà en promotion pour le May the 4th

Les fans de Star Wars ont rendez-vous la semaine prochaine pour célébrer leur franchise préférée, et comme chaque année, nous devrions avoir droit à plusieurs annonces à l'occasion du 4 mai, ou May the 4th en anglais, qui sonne comme le May the Force be with you de la saga. Mais GOG.com prend les devants.

La plateforme de jeux vidéo sans DRM lance dès maintenant des offres sur des titres Star Wars, avec des réductions allant jusqu'à -75 %. Un tas de jeux sont en promotion, comme les Star Wars: Knights of the Old Republic, les LEGO Star Wars, les Star Wars: Jedi Knight, Star Wars: Republic Commando, Star Wars: Episode I: Racer, les vieux Star Wars: Battlefront, Star Wars: Rogue Squadron 3D ou encore les Star Wars : Le Pouvoir de la Force.

Vous pouvez retrouver toutes les offres concernant les jeux Star Wars à l'occasion du May the 4th sur la page dédiée sur GOG.com, jusqu'au 5 mai prochain.