BON PLAN sur GOG.com : plus de 120 RPG en promotion, Hard West 2 débarque sur la plateforme

CD Projekt ne manque jamais une occasion d'organiser des promotions sur sa plateforme de jeux sans DRM, et cette semaine, nous célébrons les 20 ans d'Icewind Dale II, jeu de rôle culte de Black Isle Studios (Fallout, Planescape: Torment, Baldur's Gate: Dark Alliance II). Pour fêter ça, GOG.com affiche plus de 120 RPG avec des prix réduits jusqu'à -90 %.

La liste est longue, vous pouvez retrouver l'intégralité des jeux en promotion sur la page de l'évènement, mais citons tout de même Pathfinder: Wrath of the Righteous - Core Edition, Divinity: Original Sin II - Definitive Edition, Gothic et ses suites ou encore Baldur's Gate: Enhanced Edition. Mieux encore, le très sympathique Hard West 2 va être rajouté sur GOG.com aujourd'hui, à 19h00, de quoi faire craquer les amateurs de jeux de rôle stratégiques et de western. Sinon, le RPG tactique au tour par tour Vanaris Tactics rejoint lui aussi le catalogue, à prix déjà réduit.

Ces soldes Célébrez les RPGs sont à retrouver sur GOG.com jusqu'au 13 août prochain, 17h00.