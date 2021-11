BON PLAN sur GOG.com : plus de 3 500 jeux en promotion pour les vraies soldes du Black Friday

En début de semaine, GOG.com avait lancé les promos pré-Black Friday, avec déjà de grosses réductions, mais sur une sélection de jeux très limitée. Bien évidemment, la plateforme de titres sans DRM de CD Projekt n'allait pas manquer le vrai Black Friday et lance dès maintenant un tas de promotions.

Cette fois, il y a plus de 3 500 jeux et contenus en réduction sur GOG.com, allant jusqu'à -90 %. La plateforme met quelques titres en avant comme Psychonauts 2 à 41,99 €, Pathfinder: Wrath of the Righteous - Core Edition à 42,49 €, Blood Omen: Legacy of Kain à 4,89 €, Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition à 15 € et le jeu phare de la plateforme, Cyberpunk 2077, est toujours en promotion à 29,99 € (-50 %), avec évidemment le dernier patch en date et surtout tout un tas de bonus numériques. Voici une sélection de titres soldés sur GOG.com :

La plateforme propose également le Team17 Essential Bundle, un pack sur mesure avec 10 % de réduction supplémentaire pour trois jeux, et 15 % pour cinq jeux ou plus. Toutes les promotions sont à retrouver directement sur le site de GOG.com, jusqu'au 29 novembre 2021, 15h00.