BON PLAN sur GOG.com : les promos pré-Black Friday lancées avec déjà de grosses réductions

Impossible de passer à côté du Black Friday, qui aura lieu ce vendredi 26 novembre 2021, mais GOG.com prend les devants et a déjà lancé ses promotions pré-Black Friday, avec jusqu'à -80 % sur tout une sélection de jeux, dont des AAA, des jeux cultes et des curiosités, le tout sans DRM évidemment.

GOG.com met évidemment en avant Cyberpunk 2077, son FPS/RPG qui a reçu un paquet de patchs depuis sa sortie il y a près d'un an, et qui est affiché à 29,99 €, soit une réduction de -50 % ! Même chose pour Horizon: Zero Dawn Complete Edition à 24,99 €, Disco Elysium - The Final Cut à 19,99 € ou encore A Plague Tale: Innocence à 9,99 €, une réduction de -75 %.

Tous les jeux concernés sont à retrouver sur la page dédiée à ces promotions, pendant encore quatre jours. Mais rassurez-vous, GOG.com proposera encore plus de jeux à l'occasion du véritable Black Friday en cette fin de semaine.