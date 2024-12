BON PLAN sur GOG.com : les Soldes d'Hiver 2024 sont lancés avec un jeu offert

L'hiver commence à pointer le bout de son nez dans les chaumières et GOG.com lance dès aujourd'hui ses Soldes d'Hiver 2024. La plateforme casse les prix de plus de 6 500 jeux sans DRM pendant quelques semaines et offre surtout un titre. The Whispered World: Special Edition est à rajouter dans votre bibliothèque avant le dimanche 15 décembre 2024, 15h00.

Du côté des offres des Soldes d'Hiver 2024 sur GOG.com, il y en a évidemment des tas, voici une petite sélection :

Les Soldes d'Hiver 2024 sont à retrouver sur GOG.com jusqu'au 2 janvier prochain.