BON PLAN sur GOG.com : les Soldes d'Hiver 2023 lancés avec un jeu offert

GOG.com vient de lancer cette semaine ses Soldes d'Hiver 2023. Plus de 6 000 titres sont en promotion sur la plateforme de jeux sans DRM, avec des réductions allant jusqu'à - 90 %. Et comme à son habitude, GOG.com permet de récupérer gratuitement un jeu, mais il faut se dépêcher.

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager est actuellement gratuit sur GOG.com, jusqu'au 15 décembre, 15h00. Un jeu de rôle et de stratégie fantasy indépendant développé par Goblinz Studio dont voici une brève présentation :

Dans ce mélange original entre Dungeon Management et Roguelite, vous allez gérer votre carrière en tant que Maître de Donjon !

Fonctionnalités :

Rejoignez la Compagnie des Donjons et gravissez les échelons

Écrasez ces soi-disant « héros » et protégez les trésors de la compagnie

Embauchez des monstres, gérez vos employés et votre stock de pièges

Gérez des grèves d'employés et de nombreux autres événements délirants

RogueDefender :



Chaque partie lancée sera différente mais les joueurs pourront garder une partie des bonus de leur Maître entre les parties. Comme énoncé précédemment, notre jeu est un mélange entre Roguelite et Dungeon Management. Comment avons nous fait ? En procédant à de nombreux tests afin de trouver l'équilibre parfait entre phases de gestion et phases de donjon.



Phase donjon :



Il faudra d'abord planifier votre défense contre des aventuriers. Vérifiez leurs caractéristiques et résistances, puis placez les pièges et monstres les plus à même de gagner. Une fois votre donjon en place, que l'exploration commence !

Vous pourrez alors regarder mourir les héros ! Il s'agit d'un dungeon crawler inversé : les héros avancent dans votre donjon et déclenchent vos pièges. Lorsqu'un groupe d'aventuriers rencontre un de vos groupes de monstres, un combat au tour par tour sera lancé !

Les jeux et séries qui nous ont inspirés :



HeroQuest (jeu de plateau), Naheulbeuk (saga audio française), Kaamelott (la meilleure série française), Monty Python (série anglaise)/

Jeux vidéos : Darkest Dungeon, Slay the Spire, Dungeon Keeper, Final Fantasy, Divinity, For the King, Chroma Squad, Battle Brothers, West of Loathing et tant d'autres...