BON PLAN sur GOG.com : Worms Revolution Gold Edition offert pendant les Soldes d'Hiver 2022

Les Soldes d'Hiver 2022 de GOG.com se termineront dans un peu moins d'une semaine, mais la plateforme de jeux sans DRM de CD Projekt continue d'être généreuse avec ses utilisateurs. Après Ghost of a Tale, King of Seas, Les Chevaliers de Baphomet : The Director's Cut et Greak: Memories of Azur, c'est un jeu de stratégie loufoque avec des vers qui est gratuit.

Comme vous l'avez lu dans le titre, c'est Worms Revolution dans sa Gold Edition qui est offert pendant 72h sur GOG.com, vous avez donc jusqu'au vendredi 30 décembre 2022, à 15h00, pour l'ajouter à votre bibliothèque. Cette édition inclut le jeu de base ainsi que les packs Mars et Customization, et les DLC Funfair et Medieval Tales.

Worms Revolution est la dernière aventure de ce classique jeu de stratégie au tour par tour à sortir sur PC, comprenant de nouveaux éléments plus drôles les uns que les autres, ainsi que des graphismes en 3D éblouissants, tout en gardant le gameplay 2D classique que les fans aiment tant. Embarquez-vous dans le mode solo étendu comportant un mode campagne et des énigmes, ou plongez directement dans la bataille multijoueur en ligne ou en local. Pour la toute première fois, l'eau dynamique, les objets d'environnement et les classes de vers font leur apparition ! Personnaliser votre aventure en choisissant la classe du ver que vous voulez, son apparence et même sa façon de parler !

Pour rappel, les Soldes d'Hiver 2022 sont actifs jusqu'au 2 janvier 2023 sur GOG.com, croisons les doigts pour qu'un ultime jeu soit offert d'ici cette date.