BON PLAN : les Soldes d'Été sont lancés sur GOG.com

Alors qu'une vague de chaleur s'abat sur l'Hexagone, GOG.com a décidé d'en rajouter une couche et de faire chauffer nos PC en lançant ses Soldes d'Été 2025. Plus de 8 000 jeux sans DRM sont à prix réduits pendant quelques jours, avec des promotions allant jusqu'à - 90 %. En parallèle, GOG.com rajoute les quatre premiers jeux Devil May Cry au Programme de préservation. Regroupé dans un Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle à 14,89 € (- 67 %), le pack comprend Devil May Cry HD Collection (avec DMC 1, 2 et 3) ainsi que Devil May Cry 4 Special Edition.

Pour en revenir aux Soldes d'Été, voici quelques offres disponibles sur GOG.com :

Toutes les offres sont à retrouver sur GOG.com, jusqu'au 9 juillet prochain.