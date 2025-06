BON PLAN Steam : les Soldes d'Été 2025 sont lancés !

Steam, une plateforme incontournable





Avec des pics de plus de 40 millions d'utilisateurs connectés en même temps, Steam reste encore et toujours la plateforme la plus populaire pour jouer sur PC. Le client de Valve bat son propre record de fréquentation régulièrement et peut compter sur des jeux phares comme Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds et Dota 2 pour rassembler centaines de milliers de joueurs. Mais Steam est également réputé pour ses petits prix lors des soldes.

Les Soldes d'Été 2025 sont lancés sur Steam





Et ça tombe bien, car, comme prévu, Valve vient de lancer les Soldes d'Été 2025 sur Steam. Pour ne pas changer, des milliers de jeux sont en promotion pendant les prochains jours, c'est le moment idéal de découvrir quelques pépites à petit prix ou simplement de vider un peu sa liste de souhaits.

Quelques exemples de jeux à prix réduit





Il y a bien évidemment trop de jeux à prix réduit pour tous les lister, mais voici une sélection de titres actuellement en promotion :

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ;

; Monster Hunter Wilds ;

; S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ;

; Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Death Stranding: Director's Cut ;

; Kingdom Come: Deliverance 2 ;

; Drive Beyond Horizon ;

; Borderlands 3 ;

; Gris ;

; Little Nightmares II ;

; House Flipper ;

; Jurassic World Evolution 2 ;

; Blasphemous ;

; Robocop: Rogue City ;

; Valheim ;

; Metro Exodus ;

; Grounded: Fully Yoked Edition ;

; Rise of the Ronin ;

; Hitman World of Assassination ;

; Atomic Heart ;

; Lords of the Fallen ;

; Halo: The Master Chief Edition ;

; DOOM Eternal ;

; Disco Elysium: The Final Cut ;

; Mouthwashing ;

; Hades ;

; Celeste ;

; Cyberpunk 2077 ;

; MotoGP 25 ;

; Dead by Daylight ;

; Baldur's Gate 3 ;

; Elden Ring ;

; Euro Truck Simulator 2 ;

; R.E.P.O. ;

; Schedule I ;

; Wordatro.

Quand se terminent les Soldes d'Été 2025 sur Steam ?





Avec tout cela, vous devriez forcément trouver votre bonheur ! Les Soldes d'Été sont disponibles jusqu'au 10 juillet 2025, 19h00, sur Steam. Sinon, des jeux en promotion sont proposés toute l'année sur Gamesplanet.