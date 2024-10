BON PLAN Steam : les soldes de L'Épouvantable Halloween sont lancés

Comme chaque année, à l'occasion d'Halloween, Steam lance une vague de promotions sur les jeux d'horreur. L'édition 2024 vient de débuter, avec comme toujours des centaines de jeux vidéo à prix cassé, c'est le moment de vider votre liste de souhaits et d'agrandir votre bibliothèque.

De très nombreux jeux sont en promotion pour L'Épouvantable Halloween de Steam, avec par exemple The Quarry à - 85 %, Visage à - 50 %, A Plague Tale: Innocence à - 80 %, Back 4 Blood à - 90 %, Dead Island 2 à - 30 %, The Outlast Trials à - 33 %, Castlevania Dominus Collection à - 20 %, Aliens: Dark Descent à - 50 %, Little Nightmares II à - 67 %, Hellblade II: Senua's Saga à - 30 %, Evil West à - 70 %, The Last of Us Part I à - 40 %, Days Gone à - 75 %, Labyrinthine à - 55 %, Sons of the Forest à - 45 %, Cult of the Lamb à - 50 %, Dead Space Remake à - 70 %, Lethal Company à - 30 %, Phasmophobia à - 25 %, Dying Light à - 85 % ou encore Outer Wilds à - 40 %.

Par ailleurs, des items gratuits sont à récupérer dans la boutique des points, avec notamment un profil de jeu, un cadre d'avatar, un avatar animé et des autocollants animés. Les soldes de L'Épouvantable Halloween de Steam sont disponibles jusqu'au 4 novembre prochain, 19h00. Vous pouvez également acheter un tas de jeux PC en promotion toute l'année sur Gamesplanet.