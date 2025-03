BON PLAN sur Steam : les Soldes du Printemps 2025 sont lancés

Le calendrier des offres Steam est connu depuis le début de l'année, c'est donc sans surprise que sont apparues cette semaine les Soldes de Printemps 2025 sur la plateforme de Valve. Pendant quelques jours, des milliers de jeux vidéo sont en promotion, c'est le moment de réduire un peu sa liste de souhaits et d'agrandir sa bibliothèque.

Une multitude de jeux vidéo sont à prix cassé pendant les prochains jours, avec notamment Battlefield 1 et Heavy Rain à 1,99 €, Enter the Gungeon à 1,47 €, ANNO 1800 à 5,99 €, Forza Horizon 5 à 29,99 €, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl à 50,99 €, EA SPORTS FC 25 à 20,99 €, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard à 14,99 €, Ghost of Tsushima: Director's Cut à 40,19 €, Palworld à 21,74 €, Sons of the Forest à 14,49 €, Final Fantasy VII Rebirth à 48,99 €, Dragon Age: The Veilguard à 29,99 €, God of War Ragnarök à 47,99 € ou encore Crusader King's III à 14,99 €.

Les Soldes de Printemps sont disponibles sur Steam jusqu'au 20 mars 2025, 18h00. Vous pouvez également retrouver des jeux PC en promotion toute l'année sur Gamesplanet.