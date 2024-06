BON PLAN sur Steam : les Soldes d'Été 2024 sont lancés

Les soldes d'été 2024 ont été lancés mercredi dernier en France, mais les plateformes de vente de jeux vidéo n'ont pas à respecter le calendrier légal. GOG.com a déjà cassé les prix sur ses jeux sans DRM depuis quelques jours avec les Summer Sale 2024, c'est désormais au tour de Steam de lancer les Soldes d'Été 2024.

Comme toujours, des milliers de jeux vidéo sont à prix réduit pendant les prochains jours, il y en a pour tous les goûts, avec par exemple Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, The Elder Scrolls Online, Star Wars Jedi: Survivor, Palworld, Rainbow Six Siege, EA Sports FC 24, Call of Duty: Modern Warfare III, Granblue Fantasy Relink, No Rest for the Wicked, Sons of the Forest, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Ready of Not, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Football Manager 2024, Manor Lords, Dead Island 2, Total War: Warhammer III, Like a Dragon: Infinite Wealth, Supermarket Simulator, RimWorld, Persona 3 Reload, Deep Rock Galactic: Survivor, Enshrouded, Tekken 8 ou encore House Flipper 2.

Steam met également des jeux à tout petit prix, comme Frostpunk, Arma III, Prison Architect, Bloons TD 6, Celeste, The Witcher 3: Wild Hunt, Battlefield V, Disco Elysium: The Final Cut, Jurassic World Evolution 2, Battlefield 2042, Ghost Recon: Breakpoint et Humankind. Les jeux en réalité virtuelle ne sont pas oubliés, vous pouvez retrouver des titres comme Half-Life: Alyx, Phasmophobia, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Into the Radius, Elite Dangerous, Contractors, Arizona Sunshine, Microsoft Flight Simulator, After the Fall, SUPERHOT VR, Assetto Corsa, Ghosts of Tabor, VTOL VR, The 7th Guest VR ou encore Five Nights at Freddy's: Help Wanted en promotion.

Vous pouvez retrouver les Soldes d'Été 2024 sur Steam jusqu'au 11 juillet prochain, 19h00. D'autres titres sont en promotion toute l'année sur Gamesplanet.

